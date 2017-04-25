Просто не хватило мест: в Кольцово часть пассажиров, несмотря на наличие билетов, не пустили в самолет «Победы»

Им предложили вернуть деньги или вылететь завтра, 27 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

В Кольцово в среду, 26 апреля, пассажиров отказали посадить на самолет «Победы» до Москвы из-за того, что он уже был полный. Екатеринбуржец не попал в командировку в Москву, несмотря на то, что он заранее онлайн купил билет, написал e1.

Как рассказал пассажир Дмитрий Денисов, он приобрел билет авиакомпании «Победа» на сегодняшний рейс на 8.15 утра.

– Мы пришли за 15 минут до конца регистрации, стояли в очереди. Мужчина впереди ответил нам, что места закончились, он тоже не попал. Я думал, что шутит. Подхожу к стойке регистрации и спрашиваю, что случилось, а там сказали, что больше не регистрируют на этот рейс, – уточнил мужчина.

Сейчас Дмитрий вместе с коллегой ждут юриста. В авиакомпании им предложили два варианта: либо вернуть деньги, либо улететь в Москву другим рейсом, но только завтра. Дмитрий уточнил, что «Победа» является дочерней компанией «Аэрофлота», он мог бы улететь уже сегодня. Но пассажиру отказали и в этом.

Судя по всему, Дмитрий стал не единственным, кому не хватило мест в самолете, несмотря на купленные билеты.

В авиакомпании «Победа» пока инцидент не прокомментировали.