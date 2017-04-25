Наверх
На Центральном стадионе Екатеринбурга уже начали готовить футбольное поле к ЧМ-2018
15:25, сегодня
В Екатеринбурге на ходу вспыхнула иномарка
15:29, сегодня
Готовим мясо и угли: самые распространенные ошибки в приготовлении шашлыка
15:16, сегодня
В Свердловской области 17 тысяч человек расселят из аварийного жилья
14:58, сегодня
Натяжной потолок: быстро, чисто и практично!
Просто не хватило мест: в Кольцово часть пассажиров, несмотря на наличие билетов, не пустили в самолет «Победы»
14:35, сегодня
В Каменске-Уральском труп убитого мужчины больше недели лежал на балконе
14:24, сегодня
Свердловская область намерена взять кредиты на 4 миллиарда рублей
14:05, сегодня
ТОП-10 самых высоких зарплат Екатеринбурга
Екатеринбург получит 80 миллионов рублей на строительство легкоатлетического стадиона
13:46, сегодня
«Она поможет Ройзману стать губернатором!» Маг Антон Симаков нарисовал картину для мэра Екатеринбурга
13:30, сегодня
В Екатеринбурге построят и откроют вытрезвитель — все к чемпионату мира – 2018
13:21, сегодня
В Екатеринбурге неадекватный водитель «десятки» врезался в машину скорой помощи
12:56, сегодня
Туристы из Екатеринбурга сутки не могут вылететь из Вьетнама домой
12:25, сегодня
Буддисты построят гостиницу рядом с храмом на горе Качканар, который власти хотят снести
12:07, сегодня
Фанаты ФК «Урал» испортили надпись Тимофея Ради на крыше пятиэтажки в Екатеринбурге
11:37, сегодня
Выписывала квитанции и забирала деньги себе: в Свердловской области товаровед обокрала ломбард, в котором работала
11:35, сегодня
Есть ли в них мясо? Как для екатеринбуржцев производят наггетсы
10:51, сегодня
«Бил, но был всего один удар»: грозу Пионерки Игоря Новоселова начали судить по делу о налете на квартиру блогера
10:50, сегодня
18 лет колонии на двоих получили жители Екатеринбурга за марихуану, которую заказали почтой из Канады
10:47, сегодня
В главном корпусе УрФУ после отравления студентов и сотрудников закрыли столовую
10:40, сегодня
Штраф и эвакуация: в Екатеринбурге проходят рейды по поиску водителей-«инвалидов»
09:30, сегодня
Появилось видео, как машина «Ауди ТТ» провалилась в яму на дороге в Верхней Пышме
09:15, сегодня
В Екатеринбурге из-за подозрительных пакетов гостей паба «Гастроли» выгнали на улицу: на место ЧП выезжали саперы
09:10, сегодня
В Екатеринбурге у отеля «Рамада» дотла сгорело летнее кафе
08:37, сегодня1
Абонент, будь начеку! Как сотовые операторы Екатеринбурга обманывают своих клиентов и что делать, если обманули вас
08:27, сегодня8
В Нижнем Тагиле такси «Максим» оштрафовали на 3 миллиона рублей
08:20, сегодня
«Урал» с минимальным счетом уступил лидеру чемпионата России
23:55, 25.04.2017
Ройзман поручил в кратчайшие сроки отмыть граффити со здания на Уралмаше
20:35, 25.04.2017
В Екатеринбурге оцепили военно-следственный отдел ЦВО
20:09, 25.04.2017
25 апреля в Екатеринбурге: новый дизайн храма-на-воде и неработающие паркоматы
20:06, 25.04.2017
В Екатеринбурге прокуратура наказала глав «Водоканала» и «Салюта» за незаконный бизнес
19:37, 25.04.2017
Минкультуры России потребовало возбудить уголовное дело из-за сноса Успенской церкви в Екатеринбурге
19:08, 25.04.2017
В Каменске-Уральском во время пожара в многоэтажке погибла женщина
19:04, 25.04.2017
Вице-президент «Урала» заявил о катастрофической нехватке футбольных полей в Екатеринбурге
18:40, 25.04.2017
Во время Парада Победы над Екатеринбургом пролетят 20 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков
18:35, 25.04.2017
Екатеринбургу грозит дефицит мест: более половины зданий школ города изношены на 50%
18:21, 25.04.2017
Миллион на неработающие паркоматы: мэрия Екатеринбурга ищет банк, чтобы парковку можно было оплачивать картой
17:57, 25.04.2017
За четыре года долги свердловчан за коммуналку выросли в два раза
17:43, 25.04.2017
Пенсионера из Екатеринбурга, который пропал неделю назад, нашли мертвым
17:10, 25.04.2017
В сервисе платежей «Фрисби» объявили акцию «Антиклещ»
17:07, 25.04.2017
Он будет треугольным: рабочая группа одобрила обновленный эскиз храма-на-воде в Екатеринбурге
17:02, 25.04.20171
Форварда «Урала» Романа Павлюченко дисквалифицировали на 3 матча после его разборки с судьей во время игры с «Зенитом»
17:00, 25.04.2017
Музей истории Екатеринбурга нашел себе огромного «человека-антиголубя»
16:45, 25.04.2017
Подростки устроили забег по крышам Екатеринбурга
16:40, 25.04.2017
В Богдановиче акушер-гинеколог предстанет перед судом за смерть беременной женщины
16:30, 25.04.2017
В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД вместе с судебными приставами проводят рейды по поимке должников-водителей
16:25, 25.04.2017
В Екатеринбурге появился график первых опрессовок
15:47, 25.04.2017
Запугивают жителей: управляющая компания заподозрила конкурентов в поджоге четырех многоэтажек в Екатеринбурге
15:24, 25.04.2017
В Екатеринбурге двух водителей арестовали за тонировку машин
15:24, 25.04.2017
В Екатеринбурге пропал 83-летний дедушка: родные разыскивают его уже неделю
14:50, 25.04.2017
В Екатеринбурге массово отравились студенты и сотрудники УрФУ
14:25, 25.04.2017
Заставят молчать: в Екатеринбургской гордуме придумали наказание для депутатов-прогульщиков
14:22, 25.04.2017

Просто не хватило мест: в Кольцово часть пассажиров, несмотря на наличие билетов, не пустили в самолет «Победы»

Просто не хватило мест: в Кольцово часть пассажиров, несмотря на наличие билетов, не пустили в самолет «Победы»
16+
Фото: svx.aero
Им предложили вернуть деньги или вылететь завтра, 27 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

В Кольцово в среду, 26 апреля, пассажиров отказали посадить на самолет «Победы» до Москвы из-за того, что он уже был полный. Екатеринбуржец не попал в командировку в Москву, несмотря на то, что он заранее онлайн купил билет, написал e1.
 
Как рассказал пассажир Дмитрий Денисов, он приобрел билет авиакомпании «Победа» на сегодняшний рейс на 8.15 утра. 

– Мы пришли за 15 минут до конца регистрации, стояли в очереди. Мужчина впереди ответил нам, что места закончились, он тоже не попал. Я думал, что шутит. Подхожу к стойке регистрации и спрашиваю, что случилось, а там сказали, что больше не регистрируют на этот рейс, – уточнил мужчина.

Сейчас Дмитрий вместе с коллегой ждут юриста. В авиакомпании им предложили два варианта: либо вернуть деньги, либо улететь в Москву другим рейсом, но только завтра. Дмитрий уточнил, что «Победа» является дочерней компанией «Аэрофлота», он мог бы улететь уже сегодня. Но пассажиру отказали и в этом.
 
Судя по всему, Дмитрий стал не единственным, кому не хватило мест в самолете, несмотря на купленные билеты.
 
В авиакомпании «Победа» пока инцидент не прокомментировали.
  • Несколько дней назад уже был скандал с «Победой»: в Москве сотрудник не пустил на самолет до Екатеринбурга ребенка с ДЦП и его маму. Тогда в авиакомпании обещала уволить своего работника, а ребенку оплатить лечение.
  • Как оказалось, в тот раз при продаже число авиабилетов на рейс превышало количество кресел в самолете.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 26.04.2017, 14:35
Тэги: Скандалы, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Лайфхак Новости Дело Пьянкова Горящие авто Екатеринбуржцы в разных странах Знаменитости Война ритуальных агентств Позитив Психология Новый год Баскетбол МЧС Корь Экономика Новости России Приостановка полетов в Египет Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Голодовка в колонии Катастрофа Мультимедиа ЖКХ Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Женщины Еда Гололед Футбол Выставки Самолет Минобороны упал в Якутии Розыск Обрушение крыши на Калинина Секс Религия Убийство Ирины Вахрушевой Интервью Взрыв Шоу-бизнес Храм святой Екатерины Личное ВУЗ Культура Дети Видео Семья Происшествия Хоккей Расстрел Туризм Погода Мистика 9 мая ЗАГС Парковки Приговор Лошагину Студенты Доска позора Интернет ГИБДД В Екатеринбурге -40 градусов Музыка Отключение света Уралмаш, Эльмаш Дом-2 Фото Криминал Мужчины Ту 154 Рейтинг Высокие технологии Горячее Медицина Спорт Недвижимость ЧМ-2018 Слухи Необычное Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мода Здоровье Ельцин-центр Мировые новости Опрос Скандал с Новиковым Скандалы Тест Транспортная реформа История Екатеринбурга Суд В Египте разбился самолет с российскими туристами Коллекторы Расстрел на Депутатской История успеха Животные ДТП Новости дня Деньги Мотоциклы Отдых Грипп Отношения Авто Снос монастыря на Качканаре Сибирская язва Строительство Транспорт Кто заработал Крушение самолета под Ростовом Смерть Пожар Производство Кризис и санкции Убийство в Рахмангулово Рецензия Дороги Статистика Эксклюзив Экономия Дорожные воины Растения СМИ Политика Бэби-боксы Развлечения Красота Афиша Образование Скорая помощь Пусть говорят Расписание Взятки Ловец покемонов Самолет Хэллоуин-2015 Жизнь в городе ИГИЛ Биатлон Бизнес Репортаж Искусство Грипп в Екатеринбурге Общественный транспорт Волейбол Военный репортаж Путин Школа Ошибки врачей Конкурсы

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru