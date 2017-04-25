В квартирах екатеринбуржцев, живущих возле Центрального стадиона, бесплатно заменят окна

Работы должны завершиться в ноябре 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

В Екатеринбурге в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу бесплатно заменят старые окна на пластиковые в домах рядом с Центральным стадионом, сообщает «Уралинформбюро» 26 апреля.

Замена старых деревянных окон на стеклопакеты будет проводиться в 15-20 домах, чьи окна выходят на дорогу возле Центрального стадиона. Это связано с тем, что после реконструкции улично-дорожной сети рядом с этим объектом ЧМ-2018 усилится движение и появится необходимость звукоизоляции в квартирах

Заменой окон будут заниматься специалисты компании «Силур». Сейчас представители организации обходят квартиры в домах рядом со стадионом, разъясняют ситуацию и спрашивают согласия жильцов на работы. В компании отмечают, что некоторые жители не верят, что работы будут проводиться бесплатно.