В Нижнем Тагиле такси «Максим» оштрафовали на 3 миллиона рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017
— Изучив материалы дела, Свердловское УФАС России признало факт нарушения ООО «Максим – Нижний Тагил» закона «О защите конкуренции», выразившегося в координации экономической деятельности фрахтовщиков, предоставляющих услуги легкового такси в городе, которая может привести к установлению и поддержанию максимального размера платы на соответствующие услуги путем его установления при принятии заказов. В связи с чем признали «Максим» виновным в совершении административного правонарушения по статье 14.32 КоАП РФ, и назначили ему административное наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей, — пояснили в УФАС.
— УФАС России по Свердловской области обвиняет сервис заказа такси «Максим» в координации деятельности путем установления и поддержания максимального размера платы на услуги такси. Обвинения антимонопольного ведомства в корне не верны и противоречат принципам деятельности сервиса «Максим». Доказательства, что сервис поддерживает максимальный размер платы за услуги такси, не представлены. «Максим» обжалует решение в Свердловском арбитражном суде. Надеемся, что суд объективно рассмотрит материалы дела и вынесет справедливое решение, — прокомментировал представитель такси «Максим».
- Кроме «Максима», антимонопольщики проверили деятельность компаний «Везет» и «Арбат», но нарушений закона у этих диспетчерских служб не нашли.