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В Нижнем Тагиле такси «Максим» оштрафовали на 3 миллиона рублей

В Нижнем Тагиле такси «Максим» оштрафовали на 3 миллиона рублей
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Фото: архив НАШЕЙ
За нечестную конкуренцию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

Свердловское управление ФАС признало виновным службу заказов такси «Максим» в Нижнем Тагиле в нарушении закона о конкуренции. Ей выписан штраф в размере 3 миллионов рублей, но перевозчик не согласен его платить, написало 25 апреля агентство новостей «Между строк».
 
Как рассказали в пресс-службе УФАС, в управление обратилась Первичная профсоюзная организация «Тагильское такси» и заявила о нарушениях заказа антимонопольного законодательства. После проверок выяснилось, что диспетчерская служба «Максим» нарушила «Закон о конкуренции», устанавливая максимальную цену поездки.

— Изучив материалы дела, Свердловское УФАС России признало факт нарушения ООО «Максим – Нижний Тагил» закона «О защите конкуренции», выразившегося в координации экономической деятельности фрахтовщиков, предоставляющих услуги легкового такси в городе, которая может привести к установлению и поддержанию максимального размера платы на соответствующие услуги путем его установления при принятии заказов. В связи с чем признали «Максим» виновным в совершении административного правонарушения по статье 14.32 КоАП РФ, и назначили ему административное наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей, — пояснили в УФАС.

По сути, компания «Максим» искусственно управляла расценками на услуги всего такси в Нижнем Тагиле, что привело к нечестной конкуренции. В пресс-службе УФАС уточнили, что представители компании могут обжаловать данное решение в суде.

— УФАС России по Свердловской области обвиняет сервис заказа такси «Максим» в координации деятельности путем установления и поддержания максимального размера платы на услуги такси. Обвинения антимонопольного ведомства в корне не верны и противоречат принципам деятельности сервиса «Максим». Доказательства, что сервис поддерживает максимальный размер платы за услуги такси, не представлены. «Максим» обжалует решение в Свердловском арбитражном суде. Надеемся, что суд объективно рассмотрит материалы дела и вынесет справедливое решение, — прокомментировал представитель такси «Максим».

  • Кроме «Максима», антимонопольщики проверили деятельность компаний «Везет» и «Арбат», но нарушений закона у этих диспетчерских служб не нашли.
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Марина Подкорытова, 26.04.2017, 08:20
Тэги: Деньги, Авто
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