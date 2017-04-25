В Свердловской области 17 тысяч человек расселят из аварийного жилья

Расселение домов, признанных аварийными с 2012 года, начнется в следующем году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

В Свердловской области определен список аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года, жильцы которых начнут получать новое жилье с 2018 года, сообщает департамент информполитики губернатора 26 апреля.

В реестр аварийных домов, подлежащих расселению с 2018 года, попали 1 595 домов, в которых на данный момент проживают 17 560 свердловчан. Пока источники средств на выделение нового жилья не определены, однако в мае-июне 2017 года в Москве должно быть принято решение о продлении федеральной программы по расселению домов, признанных аварийными до 2012 года, сообщает «Уралинформбюро».

С начала 2013 года более восьми тысяч жильцов аварийных домов в Свердловской области получили новые квартиры, общая площадь которых составила более 140 тысяч квадратных метров.