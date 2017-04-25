Под Ревдой проезжавшие мимо полицейские спасли тонущую вместе с автомобилем женщину

Полицейские ехали на службу и бросились помогать водителю в иномарке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

Под Ревдой полицейские вытащили из воды женщину, которая упала туда за рулем своего автомобиля, сообщили в пресс-центре МВД России.

Как уточнили в полиции, на 10 километре трассы Ревда – Дегтярск – Курганово 35-летняя женщина-водитель не справилась с управлением «Пежо», съехала с проезжей части и опрокинулась в реку около дороги.

— Несмотря на небольшую глубину реки, самостоятельно женщина выбраться из салона машины не смогла. Спасли ее сотрудники ГИБДД отдела МВД России «Ревдинский», которые в этот момент проезжали мимо и ехали на службу. Два старших лейтенанта, заместитель командира взвода Александр Копорушкин и инспектор ДПС Анатолий Вилисов, быстро организовали операцию по спасению пострадавшей, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С помощью водителя грузовика, который стал очевидцем происшествия, полицейские зацепили тросом тонущую иномарку и подтянули ее из воды, чтобы спасти водителя. Когда женщину вытащили и усадили в патрульный автомобиль, чтобы она согрелась, сотрудники ГИБДД продолжили мероприятия, чтобы достать ее машину из реки.