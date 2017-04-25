Выписывала квитанции и забирала деньги себе: в Свердловской области товаровед обокрала ломбард, в котором работала

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017
В Алапаевске будут судить товароведа ломбарда, которую обвинили в мошенничестве в крупном размере. Она подделывала документы о сдаче клиентами золотых изделий, а залоги за несуществующие украшения брала себе, уточнили 26 апреля в пресс-службе областной прокуратуры.
Алапаевская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудницы ломбарда Елены Шпаньковой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, Шпанькова, работая в ООО «Фианит-Ломбард» в качестве товароведа, с сентября по декабрь 2016 года составляла поддельные квитанции о сдаче в ломбард ювелирных изделий, которых на самом деле не существовало, и о выдаче денежных средств клиентам в залог. Деньги эти из кассы она брала себе. Как выяснилось позже, Шпанькова воровала не для себя — она помогала сводной сестре выплачивать кредиты.
- В результате чего «Фианит-Ломбарду» был причинен ущерб на общую сумму более 840 тысяч рублей.
- Уголовное дело направлено для рассмотрения в Алапаевский городской суд. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.