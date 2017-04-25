Власти Екатеринбурга выбрали подрядчиков для ремонта улиц к ЧМ-2018

Работы начнутся в мае.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

В Екатеринбурге 26 апреля определились компании, которые займутся ремонтом дорог к чемпионату мира по футболу.

Согласно сайту госзакупок, победителями тендера на проведение ремонта улично-дорожной сети к ЧМ-2018 стали компании «Городское управление дорожно-строительных работ» и «ТестУралТрансСпецСтрой», предложившие меньшую цену за ремонт.

Так, ГУДСР выполнит свою часть работ за 492,9 миллиона рублей, «ТрестУралТрансСпецСтрой» - за 678,6 миллиона рублей. Всего подрядчики отремонтируют около полусотни улиц и дорог. Работы стартуют в мае 2017 года.