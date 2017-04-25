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Власти Екатеринбурга выбрали подрядчиков для ремонта улиц к ЧМ-2018

Власти Екатеринбурга выбрали подрядчиков для ремонта улиц к ЧМ-2018
16+
Фото: екатеринбург.рф
Работы начнутся в мае.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

В Екатеринбурге 26 апреля определились компании, которые займутся ремонтом дорог к чемпионату мира по футболу.
 
Согласно сайту госзакупок, победителями тендера на проведение ремонта улично-дорожной сети к ЧМ-2018 стали компании «Городское управление дорожно-строительных работ» и «ТестУралТрансСпецСтрой», предложившие меньшую цену за ремонт. 
 
Так, ГУДСР выполнит свою часть работ за 492,9 миллиона рублей, «ТрестУралТрансСпецСтрой» - за 678,6 миллиона рублей. Всего подрядчики отремонтируют около полусотни улиц и дорог. Работы стартуют в мае 2017 года. 
  • С 13 апреля в Екатеринбурге перекрыли участок Кольцовского тракта, ремонт которого проходит в рамках подготовки города к ЧМ-2018. Работы будут длиться три месяца.
  • Также в рамках подготовки к ЧМ-2018 в Екатеринбурге будут отремонтированы участок проспекта Ленина от улицы Московской до 8 Марта, улицы, по которым пролегают основной и резервный маршруты от Кольцово до Центрального стадиона, а также улично-дорожная сеть вокруг него. Кроме этого, завершится ремонт дорог рядом со спорткомплексом «Калининец» и в районе парка-стадиона «Химмаш».
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 26.04.2017, 17:50
Тэги: Дороги, ЧМ-2018
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