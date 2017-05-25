«Мы еще повоюем»: общественник Екатерина Петрова выдвинута в рабочую группу по храму-на-воде

Защитник Городского пруда планирует собирать точную информацию по проекту.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

Член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова выдвинута в рабочую группу по строительству храма святой Екатерины в акватории Городского пруда. О своих планах Петрова 26 мая 2017 года рассказала корреспонденту «Нашей Газеты».

Включить в рабочую группу общественников предложил глава администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов. В итоге от Общественной палаты города была выдвинута Екатерина Петрова.

— Сейчас, когда готовы все документы по храму, непонятно, чем будет заниматься рабочая группа. Возможно, что она будет обсуждать подготовку к публичным слушаниям по планировке. Если рабочая группа продолжит функционировать, мое присутствие там необходимо. По крайне мере сможем собирать информацию, которая пока доходит только из СМИ, — сказала Петрова.

По ее мнению, на ситуацию с застройкой по-прежнему можно повлиять, если «люди выйдут на защиту пруда». В качестве примера Петрова привела публичные слушания по застройке на ЖБИ, которые закончились поражением для застройщика.