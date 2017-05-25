Дальнобойщики в рамках акции протеста против «Платона» проедут колонной по ЕКАД

В администрации Екатеринбурга пробег разрешили.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017
В субботу, 3 июня, протестующие дальнобойщики проедут по ЕКАДу, сообщил 25 мая «Уралинформбюро». На пробег дали согласие в мэрии Екатеринбурга.
Как рассказали активисты, водители большегрузов начнут мероприятие в 10 утра с 12 километра ЕКАД, маршрут проложен до 10 километра Московского тракта.
- Дальнобойщики дежурят на ЕКАД между Екатеринбургом и Березовским с 30 марта 2017 года. Они требуют полной отмены платы за проезд по федеральным трассам.
- Изначально тариф хотели сделать 3,06 рубля за километр пути, после возмущений дали скидку до 1,53 рубля. С 15 апреля 2017 года льготы планировалось отменить. В итоге тариф подняли до 1,91 рубля за километр.
- На МКАД несколько дней назад задержали несколько водителей, среди них были дальнобойщики с Урала.