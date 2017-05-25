Наверх
Губернаторы тратят на себя: в Госдуме объяснили, почему Екатеринбургу не дают денег на метро
20:02, сегодня
Грозы, шквальный ветер и крупный град: в Свердловской области резко ухудшится погода
19:34, сегодня
В Екатеринбурге перекроют парковку на площади 1905 года
19:14, сегодня
ФК «Урал» выставил на трансфер вратаря Николая Заболотного
18:53, сегодня
Ясновидящая Дарья: «Ко мне приезжают из разных городов»
В парке Екатеринбурга нашли тело убитой женщины
18:44, сегодня
В Екатеринбурге ради детей перенесли закрытие улицы Репина
18:43, сегодня
В Екатеринбурге задержали угонщика, ограбившего цветочный магазин
18:04, сегодня
С летним городским лагерем Детской технологической школы "Легокомп" лето будет умным и энергичным!
Сборная России примет участие в юбилейном «Кубке Ельцина» в Екатеринбурге
18:00, сегодня
Неудачно подбили: в центре Нижнего Тагила «Ниссан» сломал ограждение забор и вылетел на тротуар
17:32, сегодня
Жители Карпинска поблагодарили сотрудников МЧС: пожарные спасли семью и кошку с котенком во время возгорания в доме
16:37, сегодня
18 – 20 мая Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу новейших зимостойких растений!
Стал известно, в чьи руки Фролов отдал «Огонь. Бургер. Бар»: сеть планируется расширять в Екатеринбурге до 10 заведений
15:55, сегодня
В Свердловскую область идет циклон со снегопадами
15:27, сегодня
Санитарные врачи разрешили свердловчанам купаться только в двух водоемах
14:45, сегодня
В новой аптеке сети "Живика" начались Дни низких цен
«Мы еще повоюем»: общественник Екатерина Петрова выдвинута в рабочую группу по храму-на-воде
14:31, сегодня
В Екатеринбурге разбили «Ауди» директора управляющей компании
14:23, сегодня
Родительский комитет требует уголовной ответственности для пары, которая напала на женщину с ребенком в Алапаевске
14:05, сегодня2
Синоптики рассказали, каким будет лето в Екатеринбурге в 2017 году
13:25, сегодня
Дурно пахнущее дело: в Екатеринбурге из квартиры жильцов-должников была вывезена тонна мусора
12:52, сегодня1
Сфотографировал труп и показывал знакомым: в Серове мужчина зарезал свою возлюбленную
12:46, сегодня
Первые ваучеры, частный детский сад и знакомство с Абрамовичем: бизнесмены Екатеринбурга вспомнили упущенные возможности
12:23, сегодня
В Екатеринбурге задерживается рейс в Турцию
12:13, сегодня
В Свердловской области во время пожара погибли три человека
11:45, сегодня
Дальнобойщики в рамках акции протеста против «Платона» проедут колонной по ЕКАД
11:22, сегодня
На ВИЗе произошел пожар в НИИ охраны матери и ребенка
10:50, сегодня
Старики-разбойники: рецензия на фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказок»
10:15, сегодня
Выходные в Екатеринбурге порадуют теплом, но ожидаются дожди
09:57, сегодня
В самом центре Екатеринбурга из окна здания около главка МВД выпал человек: он был весь в огне
09:30, сегодня
Почему на самом деле ушел Роман Павлюченко: ФК «Урал» раскрыл все секреты
09:08, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 27 по 28 мая: ловим «Пулю», слушаем саксофон и встречаем лето с драконом
09:01, сегодня
Дню танкиста — быть! Минобороны поддержало проведение нового военного шоу вместо Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле
08:48, сегодня
В Екатеринбурге владелец бургер-баров Андрей Фролов продал сеть «Огонь»
08:30, сегодня
Где школьнику подработать в Екатеринбурге во время летних каникул
08:25, сегодня2
Крупный пожар в Свердловской области уничтожил вещевой рынок
08:18, сегодня
В Екатеринбурге уменьшат количество мест, разрешенных для наружной рекламы
20:55, 25.05.2017
В Екатеринбурге задержали автобус, который с нарушениями перевозил детей
20:25, 25.05.2017
Перенос остановок и повременной тариф: как проведут транспортную реформу в Екатеринбурге в 2017 году
20:18, 25.05.20172
В Екатеринбурге вместе трамвая на Зеленый Остров будет ходить автобус
19:50, 25.05.2017
На остановке «Каменные палатки» в Екатеринбурге умер мужчина
19:25, 25.05.2017
Процесс закончен: соучастнику покушения на бывшего главу УВД Екатеринбурга дали 4,5 года «строгача»
19:02, 25.05.2017
С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге запустят повременной тариф оплаты проезда
18:33, 25.05.20171
В Екатеринбурге набирают волонтеров для работы на «Безумных днях»
18:30, 25.05.2017
Мужчину на скорой увезли из Екатеринбургского зоопарка
18:05, 25.05.2017
Горло было перерезано: в Серове нашли труп женщины
18:00, 25.05.2017
В Екатеринбурге пройдет первая PR-конференция на Урале — «Жара»
17:45, 25.05.2017
Через огонь и воду – без потерь: как обезопасить свою недвижимость от возможных рисков
17:27, 25.05.2017
«Может быть, я идиот, но верил Дудко»: соучастник в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга произнес последнее слово
17:10, 25.05.2017
В Екатеринбурге ограбили районную администрацию
17:09, 25.05.2017
Тюрьмы не будет: подросток с Уралмаша убил мать в состоянии аффекта
16:45, 25.05.2017
Свердловскую больницу эвакуировали из-за опасных химикатов
16:20, 25.05.2017
ФК «Урал» лишился нападающего: уходит Жан Жак Бугуи
16:12, 25.05.2017
Бизнесмена осудили на 8,5 лет за нападение с топором и ножом на двух человек в Среднеуральске
15:50, 25.05.2017

Губернаторы тратят на себя: в Госдуме объяснили, почему Екатеринбургу не дают денег на метро

Губернаторы тратят на себя: в Госдуме объяснили, почему Екатеринбургу не дают денег на метро
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Госпрограмма поддержки строительства подземки закончилась в 2009 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

Глава транспортного комитета Госдумы Евгений Москвичев объяснил, почему крупным муниципалитетам не дают средства из федеральной казны на метро. Об этом 26 мая 2017 года сообщил на своей странице в соцсети депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

Во время выступления Москвичева на трибуне нижней палаты парламента Альшевских попросил его рассмотреть возможную господдержку метрополитенов.

— Евгений Сергеевич не сказал ни да, ни нет. Но отметил, что госпрограмма существовала до 2009 года, а выделяемые деньги по итогу тратились губернаторами на другие нужды, — рассказал депутат.

  • В ноябре 2016 года городские власти заявляли, что бюджет располагает 650,4 млн рублей на проектирование второй ветки метро. На ее строительство необходимо 90 млрд рублей.
  • Бывший мэр Екатеринбурга, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий 22 сентября 2016 года заявил, что у федерального бюджета в настоящее время нет денег для строительства метро в Екатеринбурге.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Сергей Беляев, 26.05.2017, 20:02
Тэги: Общественный транспорт, Деньги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Рецензия Истории 9 мая Горячее Екатеринбуржцы в разных странах Интервью В Екатеринбурге -40 градусов Расстрел Шоу-бизнес Скандал с Новиковым Горящие авто Еда Транспортная реформа Школа Слухи В Египте разбился самолет с российскими туристами Животные Самолет Криминал Хэллоуин-2015 Дети ГИБДД Позитив Пожар Фото Смерть Доска позора Семья Голодовка в колонии Интернет Опрос Биатлон ИГИЛ Туризм Война ритуальных агентств Убийство в Рахмангулово Корь Мужчины Коллекторы Снос монастыря на Качканаре Отключение света Уралмаш, Эльмаш Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Экономика Скорая помощь Сибирская язва Расстрел на Депутатской Дорожные воины Спорт Экономия Дороги Мультимедиа Розыск Жизнь в городе Мода Бэби-боксы Видео 9 мая Грипп в Екатеринбурге Взятки СМИ Катастрофа Психология Скандалы Грипп Мистика Храм святой Екатерины Самолет Минобороны упал в Якутии Путин Кризис и санкции Волейбол Общественный транспорт Происшествия Хоккей Парковки Приостановка полетов в Египет Деньги Авто Статистика Военный репортаж Дом-2 Репортаж ВУЗ Мотоциклы Личное Растения ЖКХ Строительство МЧС Политика Приговор Лошагину Новости России Обрушение крыши на Калинина ДТП Отдых Футбол История Екатеринбурга Здоровье История успеха Необычное Транспорт Знаменитости Новый год Лайфхак Кто заработал Погода Ельцин-центр Производство Новости дня Религия Выставки Суд Женщины Красота Крушение самолета под Ростовом Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Искусство Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Музыка Баскетбол Ловец покемонов Взрыв Ошибки врачей ЗАГС Недвижимость Конкурсы Высокие технологии Тест Мировые новости Рейтинг Медицина Развлечения Секс Пусть говорят Дело Пьянкова Афиша Ту 154 Эксклюзив Отношения Новости Расписание Культура Убийство Ирины Вахрушевой ЧМ-2018 Образование Бизнес Гололед Студенты

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru