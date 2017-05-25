Губернаторы тратят на себя: в Госдуме объяснили, почему Екатеринбургу не дают денег на метро

Госпрограмма поддержки строительства подземки закончилась в 2009 году.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017
Глава транспортного комитета Госдумы Евгений Москвичев объяснил, почему крупным муниципалитетам не дают средства из федеральной казны на метро. Об этом 26 мая 2017 года сообщил на своей странице в соцсети депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.
Во время выступления Москвичева на трибуне нижней палаты парламента Альшевских попросил его рассмотреть возможную господдержку метрополитенов.
— Евгений Сергеевич не сказал ни да, ни нет. Но отметил, что госпрограмма существовала до 2009 года, а выделяемые деньги по итогу тратились губернаторами на другие нужды, — рассказал депутат.
- В ноябре 2016 года городские власти заявляли, что бюджет располагает 650,4 млн рублей на проектирование второй ветки метро. На ее строительство необходимо 90 млрд рублей.
- Бывший мэр Екатеринбурга, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий 22 сентября 2016 года заявил, что у федерального бюджета в настоящее время нет денег для строительства метро в Екатеринбурге.