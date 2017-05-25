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Первые ваучеры, частный детский сад и знакомство с Абрамовичем: Бизнесмены Екатеринбурга вспомнили упущенные возможности

Первые ваучеры, частный детский сад и знакомство с Абрамовичем: Бизнесмены Екатеринбурга вспомнили упущенные возможности
16+
Фото: pixabay
Замысел акции - собрать личные истории про то, как кто-то угадал с проектом, вовремя не вложился или первым придумал какой-то бизнес.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

Сегодня, 26 мая, отмечается День Российского предпринимательства, по этому поводу в соцсетях развернулся флешмоб «Если бы я знал». Идея акции принадлежит лидеру свердловского отделения движения «Деловая Россия» Леониду Гункевичу: он предложил своим коллегам вспомнить не о своих успехах в бизнесе, а об упущенных возможностях, о том, как они не смогли заработать большие деньги из-за того, что просто не поверили в перспективность идеи.

Первую историю рассказал сам Гункевич:

В 1996 году, где-то в ближе к осени, у меня появился первый для меня сотовый телефон <…> И в это время приезжают ко мне друзья, которые жили уже долго за границей и за ужином обсуждаем "как там у них" через призму - что бы такого сделать здесь. И они говорят: "Скупай квартирки на первых этажах и делай потом из них салоны сотовой связи!"

Честно, я сначала долго смеялся, а потом долго спорил... не верил в массовость))

Генеральный директор «Видеоматрикс» Константин Перминов:

В 1997 году мне было 14 лет, я учился в 9 классе. В гости к маме моего школьного друга на знакомство прилетал жених из Лондона. Он рассказал, как дёшево в России стоят аудио CD-диски и сигареты. Когда он улетел, эта мысль меня не оставила. Разница в ценах была кратной. Через ICQ я решил познакомиться с жителями Лондона, и примерно пятый по счёту англичанин согласился заказать блок Мальборо, новые альбомы Стинга, Depeche Mode и переслать деньги в Россию. #Еслибыязнал таможенные правила Великобритании, которые быстро перечеркнули всю прибыль от посланного "подарка";))) По пришествию посылки в Великобританию, таможенная пошлина оказалась несоизмеримой со стоимостью посылки. Деньги пришлось вернуть. Посылка вернулась домой. В этом году 20 лет, как она, возвратившись, так и лежит нераспечатанной

Адвокат Андрей Каюрин вспомнил о своей первой встрече с будущим Чукотским губернатором:

В 98 сразу после кризиса, приехал в Москву на переговоры. Стою в офисе в коридоре , смотрю идёт чувак в шортах, майке , небритый в часах пластмассовых . Спрашиваю у менегеров: " Это кто? " "Главный "- отвечают, хочешь познакомим? "Да не "говорю, " какой-то не казистый ))))))"

" Ну как хочешь "- отвечают.

Прошли годы, сижу в Венеции телек смотрю, а там репортаж, как чувак тот клуб футбольный купил в Лондоне

Владелица творческой мастерской Татьяна Полевичек вспомнила, как в 25 лет открыла частный детский сад:

<…> теперь могу вспомнить, как ходила поздними вечерами после работы, клея объявления, я научилась ежедневно мыть полы, чистить сантехнику, организовывать меню и питание деток, на время болезни и текучки воспитателей я сама проводила занятия, гуляла с 10 карапузами, ложилась в 12 ночи, вставала в 7 утра, фактически работая на двух работах... А потом на нас кто-то настучал... Через какое-то время постоянного стресса мне нужно было выбрать между работами, и я осталась наемным сотрудником.

 

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Администратор, 26.05.2017, 12:23
Тэги: Бизнес, Экономика
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