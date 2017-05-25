Жители Карпинска поблагодарили сотрудников МЧС: пожарные спасли семью и кошку с котенком во время возгорания в доме

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

В Карпинке пострадавшие от пожара местные жители всей семьей выразили благодарность спасателям МЧС за оперативные действия и помощь во время пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар произошел 20 марта 2017 года. В считанные минуты пожарные прибыли к месту возгорания и начали тушить. Людей на тот момент в доме не было, дочка и супруг до приезда пожарных самостоятельно покинули дом.

— При тушении пожара звеном газодымозащитной службы в одной из комнат была обнаружена кошка с котенком. Пожарный Сергей Шляев вынес животных на улицу, напоил их водой и передал хозяевам. Оперативность и слаженные действия пожарного караула позволили отстоять часть дома и спасти четвероногих любимцев. Благодарность от хозяйки дома приняли огнеборцы Сергей Шляев, Геннадий Ревакшин и Олег Торощин, — сообщили в МЧС.