Жители Карпинска поблагодарили сотрудников МЧС: пожарные спасли семью и кошку с котенком во время возгорания в доме

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017
В Карпинке пострадавшие от пожара местные жители всей семьей выразили благодарность спасателям МЧС за оперативные действия и помощь во время пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожар произошел 20 марта 2017 года. В считанные минуты пожарные прибыли к месту возгорания и начали тушить. Людей на тот момент в доме не было, дочка и супруг до приезда пожарных самостоятельно покинули дом.
— При тушении пожара звеном газодымозащитной службы в одной из комнат была обнаружена кошка с котенком. Пожарный Сергей Шляев вынес животных на улицу, напоил их водой и передал хозяевам. Оперативность и слаженные действия пожарного караула позволили отстоять часть дома и спасти четвероногих любимцев. Благодарность от хозяйки дома приняли огнеборцы Сергей Шляев, Геннадий Ревакшин и Олег Торощин, — сообщили в МЧС.
- При выяснении обстоятельств пожара дознаватель Дмитрий Рахманов установил, что причиной послужило короткое замыкание электропроводки в кухне.
- Специалист вместе с жильцами дома провел дополнительный противопожарный инструктаж о правилах пожарной безопасности, обратил внимание на то, что при проведении работ по восстановлению сгоревшего дома необходимо привлечь профессионального электрика и произвести монтаж электропроводки в соответствии с установленными требованиями безопасности, чтобы оградить дом от беды.