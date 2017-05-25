Дню танкиста — быть! Минобороны поддержало проведение нового военного шоу вместо Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле

НА нем будут использовать настоящие боеприпасы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017
Министерство обороны РФ поддержало идею проведения Дня танкиста в Нижнем Тагиле и проведения на нем военно-технического шоу, сообщил 25 мая ТАСС, сославшись на мэра города Сергея Носова.
При этом в Минобороны также обещали оказать содействие в его организации.
— Сегодня есть понимание о поддержке со стороны Министерства обороны, что не просто это песни и пляски будут, а техника, стрельбы, шоу. В каком виде — сказать пока сложно, нет сценария. Но есть принципиальная договоренность с Министерством обороны, что нас поддержит боеприпасами, они поддерживают именно такой формат мероприятия. У «Уралвагонзавода» есть вся необходимая техника, — уточнил Носов.
- Глава Минпромторга Денис Мантуров уже предлагал ежегодно праздновать День танкиста демонстрацией российской военной техники в Нижнем Тагиле. Полигон «Старатель» станет базовой площадкой по демонстрационным показам вооружения и его применения в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса.
- Полигон «Старатель» находится в Свердловской области около Нижнего Тагила. На нем с 1999 по 2015 год было проведено 25 выставок национального и международного уровня, в том числе десять международных выставок вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo, которую теперь переносят в подмосковный парк «Патриот».