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Дню танкиста — быть! Минобороны поддержало проведение нового военного шоу вместо Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле

Дню танкиста — быть! Минобороны поддержало проведение нового военного шоу вместо Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле
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Фото: ekburg.ru
НА нем будут использовать настоящие боеприпасы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

Министерство обороны РФ поддержало идею проведения Дня танкиста в Нижнем Тагиле и проведения на нем военно-технического шоу, сообщил 25 мая ТАСС, сославшись на мэра города Сергея Носова.
 
При этом в Минобороны также обещали оказать содействие в его организации. 

— Сегодня есть понимание о поддержке со стороны Министерства обороны, что не просто это песни и пляски будут, а техника, стрельбы, шоу. В каком виде — сказать пока сложно, нет сценария. Но есть принципиальная договоренность с Министерством обороны, что нас поддержит боеприпасами, они поддерживают именно такой формат мероприятия. У «Уралвагонзавода» есть вся необходимая техника, — уточнил Носов.

  • Глава Минпромторга Денис Мантуров уже предлагал ежегодно праздновать День танкиста демонстрацией российской военной техники в Нижнем Тагиле. Полигон «Старатель» станет базовой площадкой по демонстрационным показам вооружения и его применения в интересах предприятий оборонно-промышленного комплекса.
  • Полигон «Старатель» находится в Свердловской области около Нижнего Тагила. На нем с 1999 по 2015 год было проведено 25 выставок национального и международного уровня, в том числе десять международных выставок вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo, которую теперь переносят в подмосковный парк «Патриот».
 
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Марина Подкорытова, 26.05.2017, 08:48
Тэги: Жизнь в городе
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