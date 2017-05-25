Стал известно, в чьи руки Фролов отдал «Огонь. Бургер. Бар»: сеть планируется расширять до 10 заведений

В заведении появится новое меню.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017
Екатеринбургский бизнесмен Андрей Фролов продал сеть бургер-баров «Огонь». Новым собствннниками стал Ян Кожан и группа инвесторов, сообщил корреспондент НАШЕЙ.
Кожан является партнером Фролова по ряду проектов, в том числе и проекту «Огонь». Но, как сказал сам Фролов, он понял, что мешает развитию сети, так как не имеет возможности финансово вкладываться в ее расширение.
— Можно было бы довольствоваться и двумя точками, но это не мой путь, — сказал Фролов.
Планируется, что при новом собственнике сеть начнет расширяться.
— У нас есть разные варианты развития: выход в другие регионы или создание франшизы, — сообщил сам Ян Кожан.
И хотя окончательгой стратегии развития сети у нового владельца еще нет, он планирует, что количество баров «Огонь» в Екатеринбурге увеличится до 10. Напомним, что пока их только два: около УрГУ и железнодорожного вокзала.
Одним из новшеств при новом владельце станет новое меню. Первыми новые бургеры попробовали журналисты. После чего Кожан попросил сообщить свою оценку.
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А также бизнес-партнер Фролова рассказал о том, как в этом году пройдет открытие сезона на пляже «Огонь». Кожан сообщил, что официальное открытие пляжного сезона состоится 10 июня. Вечеринка, на которую приедет звезда 90-х Богдан Титомир, начнется в 14.00 и будет продолжаться 12 часов.
- Причем купаться на Балтыме экологи не разрешили.