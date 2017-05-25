Стал известно, в чьи руки Фролов отдал «Огонь. Бургер. Бар»: сеть планируется расширять до 10 заведений

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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

Екатеринбургский бизнесмен Андрей Фролов продал сеть бургер-баров «Огонь» . Новым собствннниками стал Ян Кожан и группа инвесторов, сообщил корреспондент НАШЕЙ.

Кожан является партнером Фролова по ряду проектов, в том числе и проекту «Огонь». Но, как сказал сам Фролов, он понял, что мешает развитию сети, так как не имеет возможности финансово вкладываться в ее расширение.

— Можно было бы довольствоваться и двумя точками, но это не мой путь, — сказал Фролов.

Планируется, что при новом собственнике сеть начнет расширяться.

— У нас есть разные варианты развития: выход в другие регионы или создание франшизы, — сообщил сам Ян Кожан.