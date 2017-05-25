Родительский комитет требует уголовной ответственности для пары, которая напала на женщину с ребенком в Алапаевске

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

Уральский родительский комитет хочет, чтобы мужчину и женщину, которые напали на мать с ребенком в Алапаевске, наказали по всей строгости закона, применили к ним уголовную ответственность, пишет ЕАН 26 мая.

Как уточнил руководитель комитета Евгений Жабреев, они не согласны со статьей «Побои».

— Мы абсолютно не согласны с административным наказанием по статье «Побои», которую применил участковый при разбирательстве в отношении этой пары. Мы уже обратились к уполномоченному при президенте РФ Анне Кузнецовой и прокурору области, чтобы взять на контроль данное происшествие и наказать виновных по всей строгости закона, — считает лидер организации Евгений Жабреев. — Ни о какой легкости говорить не приходиться. Два человека многократно бьют кулаками со всего размаха в голову, таскают за волосы, пинают ногами, пытаются задушить, угрожая убийством. Нужно применять к таким гражданам суровое наказание по уголовной статье, а не наказывать административным штрафом.