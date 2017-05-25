Выходные в Екатеринбурге порадуют теплом, но ожидаются дожди

Зато в первые дни июня будет снова холодно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

В последние весенние выходные, 27 и 28 мая, в Екатеринбурге будет довольно тепло — до плюс 26.

В пятницу, 26 мая, утром было +8, днем должно потеплеть до +26, возможны небольшие осадки.

В субботу, 27 мая, утром +13, без осадков и солнечно. Днем распогодится до +22 градусов, днем может быть небольшой дождь, ветер слабый, 1 метр в секунду.

В воскресенье, 28 мая, будет прохладно, утром +13, днем до +16, дожди.

Также неутешительные прогнозы синоптики дают и на следующую неделю: в среднем, +9+16 градусов, ежедневно осадки.