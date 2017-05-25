Выходные в Екатеринбурге порадуют теплом, но ожидаются дожди

Зато в первые дни июня будет снова холодно.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017
В последние весенние выходные, 27 и 28 мая, в Екатеринбурге будет довольно тепло — до плюс 26.
В пятницу, 26 мая, утром было +8, днем должно потеплеть до +26, возможны небольшие осадки.
В субботу, 27 мая, утром +13, без осадков и солнечно. Днем распогодится до +22 градусов, днем может быть небольшой дождь, ветер слабый, 1 метр в секунду.
В воскресенье, 28 мая, будет прохладно, утром +13, днем до +16, дожди.
Также неутешительные прогнозы синоптики дают и на следующую неделю: в среднем, +9+16 градусов, ежедневно осадки.
- В июне синоптики обещали довольно теплую погоду, без осадков, +18+23.