Санитарные врачи разрешили свердловчанам купаться только в двух водоемах

Специалисты продолжают отбирать пробы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

К началу лета 2017 года санитарные врачи одобрили для купания всего два водоема Свердловской области: восточный берег озера Шарташ в Екатеринбурге и озеро Щучье в Тавдинском районе. На сегодняшний день у озера Щучьего уже есть протокол проверки с заключением о хорошем состоянии воды. Шарташ должен получить этот документ в ближайшем будущем.

Еще восемь водоемов, названия которых пока не уточняются, не пригодны для купания, но их можно использовать только для водно-моторного спорта.

- Мы приступили также к отбору проб воды по показателям безопасности. Работы продолжаются, каждый день отбираются новые пробы. По области отобрано 23 пробы, из них 14 не соответствуют нормативам. В основном это санитарно-химические показатели и отклонения по микробиологическим составляющим, - рассказал зам руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Свердловской области Дмитрий Козловских.

По его словам, основная проблема заключается в том, что большинство водоемов области не закреплено за организациями, которыми бы за ними следили. В 2016 году «владельцы» были только у 36 процентов свердловских водоемов.

Основные нарушения, зафиксированные специалистами в зонах для купания: отсутствие питьевой воды, медицинской помощи, кабинок для переодевания, общественных туалетов, душевых кабинок, урн, организованных автостоянок и несанкционированная торговля.

По данным МЧС, по итогам сезона 2016 года для использования в качестве пляжей они приняли всего 10 мест на территории Свердловской области. В 2017 году пляжи еще предстоит принять. Также представитель ведомства Ирина Каменных перечислила основные требования, которые выдвигают спасатели.

Перед началом купального сезона дно водоема в зоне купания должны обследовать спасатели. Его необходимо очистить стекла, мусора и коряг, которые могут травмировать людей.

На пляжах необходимо организовать вышки, на которых будут дежурить спасатели, готовые оказать помощь купающимся в любой момент.

Необходимо, чтобы в зоне купания были установлены приборы, фиксирующие температуру воды и воздуха.

В зоне пляжа должна работать мобильная, либо стационарная связь.

Там должны быть установлены стенды с информацией о безопасном поведении на воде.

В зонах купания должны быть установлены буйки. Туда закрыть вход маломерным судам.