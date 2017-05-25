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Синоптики рассказали, каким будет лето в Екатеринбурге в 2017 году

Синоптики рассказали, каким будет лето в Екатеринбурге в 2017 году
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Ждать аномальной жары не стоит.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

Прогноз погоды на лето 2017 года сегодня, 26 мая, озвучила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. По прогнозам Росгидрометцентра, лето в этом году будет менее жарким, чем в прошлом. Однако в целом его оценивают как «неплохое».

- Первая половина июня ожидается неустойчивой. Возможны интенсивные похолодания и заморозки. Средняя температура днем составит от 12 до 21 градуса тепла, ночью – 4-9 градусов тепла, - отметила Галина Шепоренко.

По ее словам, рассчитывать на то, что в этом году погода позволит рано открыть купальный сезон не стоит. Это произойдет не ранее второй половины июня.

- К воскресенью ожидается сильный циклон с осадками. Мы не исключаем, что в понедельник он перейдет в снег, - добавила главный синоптик.

  • В 2016 году лето в Свердловской области выдалось аномально жарким. Ученые предупреждали, что оно станет самым жарким в истории. Температура выше 20 градусов тепла наблюдалась уже в конце апреля. В мае многие уже смогли открыть купальный сезон.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 26.05.2017, 13:25
Тэги: Погода, Эксклюзив
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