Дурно пахнущее дело: в Екатеринбурге из квартиры жильцов-должников была вывезена тонна мусора

Судебным приставам пришлось выламывать дверь.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017
Судебные приставы Верх-Исетского районного отдела помогли жителям дома на Черепанова спастись от помойки, которую устроили в своей квартире соседи, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Как рассказали в ведомстве, три года назад местная жительница почувствовала неприятный запах, доносящийся из квартиры по соседству. Несколько раз она просила владельцев убрать мусор, но они уверенно отвечали, что проблема не в их жилье.
— Спустя несколько лет, когда никаких сомнений в том, что запах исходит именно из этой квартиры, не было, жительница дома обратилась в суд. Суд вынес решение в отношении трех должников, являющихся собственниками данного жилья – отец, мать и сын – об обязании устранить нарушения санитарно-гигиенических требований по содержанию жилого помещения: произвести уборку помещения, убрать мусор из жилого помещения и произвести дезинфекцию, — уточнили в службе судебных приставов.
Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства: ему неоднократно были направлены требования об исполнении решения суда и явке на прием к судебному приставу. Но никто из владельцев квартиры так и не пришел и дверь судебным приставам не открыл.
- Согласно пункту 2 статьи 12 Федерального закона «О судебных приставах» дверь в помещение была вскрыта силой. Семья должников при этом оказались дома и сама открыли вторую дверь в квартиру.
- Специализированная клининговая компания приступила к уборке помещения и утилизации мусора. В итоге их силами из квартиры вывезли около тонны мусора и ненужных вещей.
- В Екатеринбурге в одном из домов в помойку превратила свое жилье вдова поэта-фронтовика Михаила Найдича, соседи не могут с ней справиться.