Дурно пахнущее дело: в Екатеринбурге из квартиры жильцов-должников была вывезена тонна мусора

Судебным приставам пришлось выламывать дверь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

Судебные приставы Верх-Исетского районного отдела помогли жителям дома на Черепанова спастись от помойки, которую устроили в своей квартире соседи, сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Как рассказали в ведомстве, три года назад местная жительница почувствовала неприятный запах, доносящийся из квартиры по соседству. Несколько раз она просила владельцев убрать мусор, но они уверенно отвечали, что проблема не в их жилье.

— Спустя несколько лет, когда никаких сомнений в том, что запах исходит именно из этой квартиры, не было, жительница дома обратилась в суд. Суд вынес решение в отношении трех должников, являющихся собственниками данного жилья – отец, мать и сын – об обязании устранить нарушения санитарно-гигиенических требований по содержанию жилого помещения: произвести уборку помещения, убрать мусор из жилого помещения и произвести дезинфекцию, — уточнили в службе судебных приставов.

Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства: ему неоднократно были направлены требования об исполнении решения суда и явке на прием к судебному приставу. Но никто из владельцев квартиры так и не пришел и дверь судебным приставам не открыл.