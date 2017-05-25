В Екатеринбурге перекроют парковку на площади 1905 года

27 и 28 мая в центре города пройдут Дни футбола.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017
В Екатеринбурге 27 и 28 мая будет перекрыта парковка на площади 1905 года, где пройдут Дни футбола, сообщили в администрации города.
В ближайшие выходные в центре города пройдут Дни футбола - мероприятие в поддержку Кубка Конфедераций, который пройдет в России летом 2017 года, и Чемпионата мира по футболу-2018.
С 12 часов дня до восьми часов утра посетители смогут поучаствовать в мини-турнире по футболу, посмотреть выступление футбольных фристайлеров и принять участие в автомобильном тест-драйве. Кроме этого, для гостей мероприятия подготовили музыкальную программу.
- Победители конкурсов получат призы, включая билеты на матч Кубка Конфедераций.