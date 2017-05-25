В Екатеринбурге перекроют парковку на площади 1905 года

27 и 28 мая в центре города пройдут Дни футбола.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

В Екатеринбурге 27 и 28 мая будет перекрыта парковка на площади 1905 года, где пройдут Дни футбола, сообщили в администрации города.

С 12 часов дня до восьми часов утра посетители смогут поучаствовать в мини-турнире по футболу, посмотреть выступление футбольных фристайлеров и принять участие в автомобильном тест-драйве. Кроме этого, для гостей мероприятия подготовили музыкальную программу.