В Екатеринбурге разбили «Ауди» директора управляющей компании

Неизвестные пытались поджечь автомобиль.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

В Екатеринбурге разбили иномарку Виктории Никифоровой, бывшей сотрудницы «Лиги ЖКХ» и директора управляющей компании в Пионерском районе. Об этом Виктория сообщила на своей странице в Фейсбуке 26 мая.

Неизвестные разбили лобовое и боковые стекла припаркованной во дворе «Ауди». Ночью Виктория увидела людей возле своей машины, которые пытались поджечь иномарку, и стала кричать в окно, что спугнуло налетчиков, успевших лишь разбить окна и оставить царапины.

Виктория уверена, что за нападением на автомобиль стоят представители управлящей компании «Урал-СТ», с которой Никифорова судится. В своем посте Виктория отмечает, что ее не испугают никакие нападения, и что такие инциденты лишь дают сил и смелости для борьбы с «Урал-СТ». Виктория также напомнила, что в октябре 2016 года у нее сожгли автомобиль.