Ушел с работы и пропал: в Екатеринбурге разыскивают 37-летнего мужчину

Александр пропал 24 мая.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017
В Екатеринбурге 24 мая попал Якупов Александр Борисович 16.09.1979 года рождения.
24 мая Александр вышел с работы на улице Фронтовых Бригад, 18. Домой мужчина не вернулся, его местонахождение неизвестно.
Был одет в черную кепку, черную кожаную куртку, синюю футболку с белыми буквами LOTTO, темно-синие штаны, черные кроссовки. При себе была черная барсетка.
- Если вам что-либо известно о его нахождении, просьба обращаться по телефонам: 89961731858 (Елена), 89530059477 (Марина).