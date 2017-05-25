Наверх
Ушел с работы и пропал: в Екатеринбурге разыскивают 37-летнего мужчину
20:20, сегодня
На Шарташе иномарка сбила женщину, переходившую дорогу по «зебре»
21:03, сегодня
Губернаторы тратят на себя: в Госдуме объяснили, почему Екатеринбургу не дают денег на метро
20:02, сегодня
Грозы, шквальный ветер и крупный град: в Свердловской области резко ухудшится погода
19:34, сегодня
Ясновидящая Дарья: «Ко мне приезжают из разных городов»
В Екатеринбурге перекроют парковку на площади 1905 года
19:14, сегодня
ФК «Урал» выставил на трансфер вратаря Николая Заболотного
18:53, сегодня
В парке Екатеринбурга нашли тело убитой женщины
18:44, сегодня
С летним городским лагерем Детской технологической школы "Легокомп" лето будет умным и энергичным!
В Екатеринбурге ради детей перенесли закрытие улицы Репина
18:43, сегодня
В Екатеринбурге задержали угонщика, ограбившего цветочный магазин
18:04, сегодня
Сборная России примет участие в юбилейном «Кубке Ельцина» в Екатеринбурге
18:00, сегодня
18 – 20 мая Новосибирский питомник приглашает на выставку-продажу новейших зимостойких растений!
Неудачно подбили: в центре Нижнего Тагила «Ниссан» сломал ограждение забор и вылетел на тротуар
17:32, сегодня
Жители Карпинска поблагодарили сотрудников МЧС: пожарные спасли семью и кошку с котенком во время возгорания в доме
16:37, сегодня
Стал известно, в чьи руки Фролов отдал «Огонь. Бургер. Бар»: сеть планируется расширять в Екатеринбурге до 10 заведений
15:55, сегодня
В новой аптеке сети "Живика" начались Дни низких цен
В Свердловскую область идет циклон со снегопадами
15:27, сегодня
Санитарные врачи разрешили свердловчанам купаться только в двух водоемах
14:45, сегодня
«Мы еще повоюем»: общественник Екатерина Петрова выдвинута в рабочую группу по храму-на-воде
14:31, сегодня
В Екатеринбурге разбили «Ауди» директора управляющей компании
14:23, сегодня
Родительский комитет требует уголовной ответственности для пары, которая напала на женщину с ребенком в Алапаевске
14:05, сегодня2
Синоптики рассказали, каким будет лето в Екатеринбурге в 2017 году
13:25, сегодня
Дурно пахнущее дело: в Екатеринбурге из квартиры жильцов-должников была вывезена тонна мусора
12:52, сегодня1
Сфотографировал труп и показывал знакомым: в Серове мужчина зарезал свою возлюбленную
12:46, сегодня
Первые ваучеры, частный детский сад и знакомство с Абрамовичем: бизнесмены Екатеринбурга вспомнили упущенные возможности
12:23, сегодня
В Екатеринбурге задерживается рейс в Турцию
12:13, сегодня
В Свердловской области во время пожара погибли три человека
11:45, сегодня
Дальнобойщики в рамках акции протеста против «Платона» проедут колонной по ЕКАД
11:22, сегодня
На ВИЗе произошел пожар в НИИ охраны матери и ребенка
10:50, сегодня
Старики-разбойники: рецензия на фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказок»
10:15, сегодня
Выходные в Екатеринбурге порадуют теплом, но ожидаются дожди
09:57, сегодня
В самом центре Екатеринбурга из окна здания около главка МВД выпал человек: он был весь в огне
09:30, сегодня
Почему на самом деле ушел Роман Павлюченко: ФК «Урал» раскрыл все секреты
09:08, сегодня
Выходные в Екатеринбурге c 27 по 28 мая: ловим «Пулю», слушаем саксофон и встречаем лето с драконом
09:01, сегодня
Дню танкиста — быть! Минобороны поддержало проведение нового военного шоу вместо Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле
08:48, сегодня
В Екатеринбурге владелец бургер-баров Андрей Фролов продал сеть «Огонь»
08:30, сегодня
Где школьнику подработать в Екатеринбурге во время летних каникул
08:25, сегодня2
Крупный пожар в Свердловской области уничтожил вещевой рынок
08:18, сегодня
В Екатеринбурге уменьшат количество мест, разрешенных для наружной рекламы
20:55, 25.05.2017
В Екатеринбурге задержали автобус, который с нарушениями перевозил детей
20:25, 25.05.2017
Перенос остановок и повременной тариф: как проведут транспортную реформу в Екатеринбурге в 2017 году
20:18, 25.05.20172
В Екатеринбурге вместе трамвая на Зеленый Остров будет ходить автобус
19:50, 25.05.2017
На остановке «Каменные палатки» в Екатеринбурге умер мужчина
19:25, 25.05.2017
Процесс закончен: соучастнику покушения на бывшего главу УВД Екатеринбурга дали 4,5 года «строгача»
19:02, 25.05.2017
С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге запустят повременной тариф оплаты проезда
18:33, 25.05.20171
В Екатеринбурге набирают волонтеров для работы на «Безумных днях»
18:30, 25.05.2017
Мужчину на скорой увезли из Екатеринбургского зоопарка
18:05, 25.05.2017
Горло было перерезано: в Серове нашли труп женщины
18:00, 25.05.2017
В Екатеринбурге пройдет первая PR-конференция на Урале — «Жара»
17:45, 25.05.2017
Через огонь и воду – без потерь: как обезопасить свою недвижимость от возможных рисков
17:27, 25.05.2017
«Может быть, я идиот, но верил Дудко»: соучастник в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга произнес последнее слово
17:10, 25.05.2017
В Екатеринбурге ограбили районную администрацию
17:09, 25.05.2017
Тюрьмы не будет: подросток с Уралмаша убил мать в состоянии аффекта
16:45, 25.05.2017
Свердловскую больницу эвакуировали из-за опасных химикатов
16:20, 25.05.2017

Ушел с работы и пропал: в Екатеринбурге разыскивают 37-летнего мужчину

Ушел с работы и пропал: в Екатеринбурге разыскивают 37-летнего мужчину
16+
Фото: предоставлено родственниками
Александр пропал 24 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

В Екатеринбурге 24 мая попал Якупов Александр Борисович 16.09.1979 года рождения. 
 
24 мая Александр вышел с работы на улице Фронтовых Бригад, 18. Домой мужчина не вернулся, его местонахождение неизвестно.
 
Был одет в черную кепку, черную кожаную куртку, синюю футболку с белыми буквами LOTTO, темно-синие штаны, черные кроссовки. При себе была черная барсетка. 
 
  • Если вам что-либо известно о его нахождении, просьба обращаться по телефонам: 89961731858 (Елена), 89530059477 (Марина).
 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 26.05.2017, 20:20
Тэги: Розыск
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
ЗАГС Дело Пьянкова Здоровье Дороги Конкурсы Строительство Лайфхак Грипп в Екатеринбурге Ту 154 ЖКХ ДТП 9 мая Развлечения Психология Новости Еда Расстрел на Депутатской Статистика Деньги Спорт Мотоциклы Расписание Новый год Отношения Взятки Футбол История Екатеринбурга Женщины Животные Доска позора Ельцин-центр Расстрел Мистика СМИ Транспорт Война ритуальных агентств В Египте разбился самолет с российскими туристами Высокие технологии Екатеринбуржцы в разных странах Скандал с Новиковым Жизнь в городе Пусть говорят Бэби-боксы Необычное Растения Отключение света Уралмаш, Эльмаш Истории 9 мая Розыск МЧС Катастрофа Позитив Мировые новости Самолет Политика Общественный транспорт Обрушение крыши на Калинина Бизнес Личное Рейтинг Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Гололед Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Храм святой Екатерины Транспортная реформа Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Дорожные воины Мода Военный репортаж Производство Волейбол Новости дня Интервью Тест Недвижимость Новости России Красота Экономия Дом-2 Криминал Дети Слухи Смерть ИГИЛ Парковки Мужчины Медицина Выставки Ошибки врачей Пожар Горячее Религия Снос монастыря на Качканаре В Екатеринбурге -40 градусов Взрыв Музыка Рецензия Опрос Горящие авто Суд Крушение самолета под Ростовом Образование Секс Искусство Скандалы Афиша Экономика Репортаж Приостановка полетов в Египет Культура Ловец покемонов Хэллоуин-2015 Убийство Ирины Вахрушевой Самолет Минобороны упал в Якутии Знаменитости Туризм Шоу-бизнес Авто Биатлон Скорая помощь Интернет Происшествия ГИБДД Приговор Лошагину Кризис и санкции Убийство в Рахмангулово История успеха Кто заработал Коллекторы Видео ВУЗ Погода Эксклюзив Корь Грипп Отдых Школа Мультимедиа Семья ЧМ-2018 Студенты Сибирская язва Хоккей Баскетбол Фото Голодовка в колонии Путин

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru