В Екатеринбурге владелец бургер-баров Андрей Фролов продал сеть «Огонь»

Но пляж остался пока за ним.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

Бизнесмен Андрей Фролов рассказал, что продал свою сеть бургер-баров «Огонь», но кто новый владелец, будет известно только сегодня, 26 мая.

Он также уточнил, что «Огонь Пляж» остается пока за ним. На появившиеся в комментариях предположения, кому перейдет управление сетью, Фролов ответил: «Не будем гадать!»