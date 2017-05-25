В Екатеринбурге владелец бургер-баров Андрей Фролов продал сеть «Огонь»

Но пляж остался пока за ним.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017
Бизнесмен Андрей Фролов рассказал, что продал свою сеть бургер-баров «Огонь», но кто новый владелец, будет известно только сегодня, 26 мая.
Он также уточнил, что «Огонь Пляж» остается пока за ним. На появившиеся в комментариях предположения, кому перейдет управление сетью, Фролов ответил: «Не будем гадать!»
- Сеть «Огонь.Бургер.Бар» появилась в Екатеринбурге в 2015 году, открыто два заведения - в центре и около вокзала. В 2013 году Фролов стал совладельцем коворкинга «Соль», а в 2017 году открыл на озере Балтым частный пляж «Огонь».