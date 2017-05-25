В Екатеринбурге задержали угонщика, ограбившего цветочный магазин

Мужчину подозревают в нападении на таксиста.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в ограблении магазина и нападении на таксиста, сообщили в управлении МВД по городу 26 мая.

В Екатеринбурге около четырех часов утра 25 мая на улице Агрономической патруль ДПС заметил подозрительный автомобиль «Рено Логан» с выключенными фарами. Полицейские потребовали от водителя остановиться, однако тот лишь прибавил скорость и попытался скрыться. Во время погони сотрудники ДПС выяснили, что «Рено» угнали около часа назад.

Остановить автомобиль удалось лишь с помощью двух других экипажей. От задержанного водителя исходил сильный запах алкоголя, никаких документов у мужчины не было, в том числе водительских прав. Он попытался представиться под чужим именем, однако в отделе полиции его истинная личность была быстро установлена.

Выяснилось, что задержанный - ранее судимый житель Березовского 22 лет, которого уже разыскивали полицейские за ограбление цветочного павильона на улице Большакова. Во время допроса мужчина рассказал о нападении на таксиста, которое он совершил на улице Турбинной. Он вызвал такси, а когда машина приехала, обнаружил, что ему нечем платить за поездку. За отказ таксиста везти его бесплатно, мужчина схватил камень и ударил им водителя, а затем угнал его автомобиль.