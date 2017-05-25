Сфотографировал труп и показывал знакомым: в Серове мужчина зарезал свою возлюбленную

Тело женщины нашли в квартире 25 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

В Серове задержали подозреваемого в убийстве 33-летней женщины, тело которой нашли днем 25 мая в одной из квартир по проспекту Серова, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Между гражданскими супругами произошла ссора, в пылу которой мужчина схватил кухонный нож и ударил им свою сожительницу в шею. Пострадавшая погибла на месте, после чего мужчина сфотографировал ее тело и скрылся. Позже он показывал фотографии своим знакомым, которых сейчас допрашивают как свидетелей.

На место убийства выезжали представители руководства Серовского отдела полиции, сотрудники следственного отдела, эксперты-криминалисты, судмедэксперт, кинолог со служебно-розыскной собакой, сотрудники уголовного розыска и участковые полицейские. В результате раскрыть убийство удалось в течение 40 минут, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В результате подозреваемого задержали по «горячим следам» в квартире знакомого. Известно, что мужчина фактически нигде не проживает, не работает. Кроме этого, ранее он был судим более 10 раз за совершение преступлений против личности, в том числе, за убийство и преступления имущественного характера.

- К потерпевшей в комнату общежития в вечернее время в гости наведался ее знакомый. Между ними произошел конфликт: соседи сообщили, что слышали крики, перебранку. Вероятно, в ходе конфликта злоумышленник схватил нож и ударил им женщину в шею, – говорит начальник полиции МО МВД России «Серовский» майор Максим Метелица. – После совершенного преступления мужчина, похитив из комнаты потерпевшей сотовый телефон, с места преступления скрылся. Труп обнаружили соседи утром 25 мая и позвонили в полицию. Подозреваемый и его местонахождение были установлены по оперативной информации, задержан подозреваемый в доме своего знакомого в микрорайоне Сортировка. В ходе личного досмотра сотовый телефон, похищенный с места преступления, был изъят, изъята также одежда с пятнами бурого цвета, похожими на кровь. Вину свою задержанный не признает, - рассказали в областном управлении МВД.