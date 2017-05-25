В Свердловскую область идет циклон со снегопадами

Ухудшение погоды ожидается с 28 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

В Свердловской области в начале следующей недели возможны снегопады , сообщила 26 мая главный синоптик Галина Шепоренко.

В воскресенье, 28 мая, в Свердловскую область придет критичный циклон, который принесет осадки в виде мокрого снега. Сначала непогода захватит север Среднего Урала, а затем и юг.

При этом выходные будут по-летнему теплые - температура воздуха в Екатеринбурге и Свердловской области поднимется в субботу до плюс 24 градусов, чуть прохладнее будет в воскресенье.