Грозы, шквальный ветер и крупный град: в Свердловской области резко ухудшится погода

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Синоптики предупреждают свердловчан о непогоде. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017 В Свердловской области ожидается резкое ухудшение погоды, ливни и град, сообщает 26 мая центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации. Вечером 26 мая, ночью и днем 27 и 28 мая на территории региона возможны грозы, крупный град, ветер силой 20-25 метров в секунду и ливневые дожди. Спасатели предупреждают, что непогода может привести к разрушению построек, повреждению воздушных линий связи и электропередачи, а также к повалу деревьев. В Екатеринбурге по прогнозу синоптиков будет облачно с прояснениями, возможны небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха в субботу поднимется до плюс 24 градусов, в воскресенье - до плюс 16.

Ранее синоптики предупредили о циклоне, который принесет в Свердловскую область снегопады.

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, 26.05.2017, 19:34

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 26.05.2017, 19:34Тэги: Погода Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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