Грозы, шквальный ветер и крупный град: в Свердловской области резко ухудшится погода

Синоптики предупреждают свердловчан о непогоде.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017
В Свердловской области ожидается резкое ухудшение погоды, ливни и град, сообщает 26 мая центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации.
Вечером 26 мая, ночью и днем 27 и 28 мая на территории региона возможны грозы, крупный град, ветер силой 20-25 метров в секунду и ливневые дожди. Спасатели предупреждают, что непогода может привести к разрушению построек, повреждению воздушных линий связи и электропередачи, а также к повалу деревьев.
- В Екатеринбурге по прогнозу синоптиков будет облачно с прояснениями, возможны небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха в субботу поднимется до плюс 24 градусов, в воскресенье - до плюс 16.
- Ранее синоптики предупредили о циклоне, который принесет в Свердловскую область снегопады.