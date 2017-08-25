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ГИБДД признала незаконными выделенные полосы для общественного транспорта в центре Екатеринбурга

ГИБДД признала незаконными выделенные полосы для общественного транспорта в центре Екатеринбурга
16+
Фото: Яндекс.Панорамы
Автомобилистам разрешили проезжать по ним.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.08.2017

Свердловская ГИБДД признала незаконными выделенные полосы на улицах Малышева и Карла Либкнехта, организованные по решению администрации Екатеринбурга.
 
В областном управлении автоинспекции сообщили, что несанкционированные выделенные полосы для общественного транспорта на участке улицы Карла Либкнехта от улицы Малышева до улицы Народной воли и на Малышева перед улицей Гагарина, приводят к заторам в центре Екатеринбурга. 
 
ГИБДД выдала предписание на демонтаж дорожных знаков, запрещающих автомобилям проезжать по этим полосам, которое городская администрация обжаловала в суде. Однако суд оставил предписание автоинспекции в силе. Администрацию Екатеринбурга за невыполнение требований привлекут к административной ответственности. 
– В связи с вышеизложенным, Госавтоинспекция информирует водителей транспортных средств о том, что данные знаки установлены незаконно, соответственно движение транспортных средств по этой полосе под административную ответственность не подпадает, никаких технических средств, фиксирующих данное правонарушение здесь не установлено. Автомобилисты могут осуществлять движение по данной полосе, сообщили в ведомстве.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 26.08.2017, 13:48
Тэги: ГИБДД, Дороги, Авто
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