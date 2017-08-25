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Жители Екатеринбурга увидят парад планет в небе

Жители Екатеринбурга увидят парад планет в небе
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Фото: Pixabay
Венера, Марс и Меркурий сойдутся в сентябре.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.08.2017

В сентябре екатеринбуржцы смогут наблюдать малый парад планет – Луна, Венера, Марс и Меркурий окажутся рядом на небосводе.
 
Парад планет будет виден по утрам 17, 18 и 19 сентября над горизонтом на востоке. В конце месяца Меркурий, Венера и Марс окажутся в созвездии Льва. 18 сентября Луна пройдет в 1,1 градуса южнее Венеры, в 0,6 градуса южнее Марса, 19 сентября – в 0,6 градуса южнее Меркурия, сообщили в Московском планетарии.
 

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Маша Шмурыгина, 26.08.2017, 11:03
Тэги: Необычное, Фото
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