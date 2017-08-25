Жители Екатеринбурга увидят парад планет в небе

Венера, Марс и Меркурий сойдутся в сентябре.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.08.2017
В сентябре екатеринбуржцы смогут наблюдать малый парад планет – Луна, Венера, Марс и Меркурий окажутся рядом на небосводе.
Парад планет будет виден по утрам 17, 18 и 19 сентября над горизонтом на востоке. В конце месяца Меркурий, Венера и Марс окажутся в созвездии Льва. 18 сентября Луна пройдет в 1,1 градуса южнее Венеры, в 0,6 градуса южнее Марса, 19 сентября – в 0,6 градуса южнее Меркурия, сообщили в Московском планетарии.
- Напомним, 1 сентября к Земле приблизится крупнейший в истории наблюдений астероид Флоренс. Размеры астероида достигают 4,4 километра. Рассмотреть его можно в бинокль.
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