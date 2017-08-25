На Свердловскую область надвигается грозовой фронт

Ожидается шквалистый ветер силой до 25 метров в секунду.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.08.2017

Спасатели предупреждают свердловчан о грозовом фронте, который пройдет над регионом в ближайшие дни.

При прохождении фронта ожидается шквалистый ветер силой до 20-25 метров в секунду. Это может стать причиной чрезвычайных ситуаций из-за повышенной пожарной опасности и аварий на объектах энергетики, сообщили в областном управлении МЧС. О непогоде и возможных ЧП предупреждены органы власти, местного самоуправления, министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры.

Свердловчанам следует быть осторожными в период непогоды. Туристам не следует выходить на туристические и горные маршруты, при усилении ветра и грозах не рекомендуется покидать здания. При перепадах напряжения необходимо отключить от питания все электроприборы и не пользоваться ими по время грозы.