Свердловский санаторий задолжал своим сотрудникам более двух миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.08.2017

В Новоуральске санаторий "Зеленый мыс" задолжал своим сотрудникам 2,2 миллиона рублей.

Руководство санатория полгода - с января по июнь 2017 года – не платила зарплату 34 сотрудникам, в итоге задолженность перед персоналом превысила два миллиона рублей. Это выяснилось во время прокурорской проверки.

По результатам проверочных мероприятий возбудили уголовное дело в отношении директора санатория. Суд оштрафовал директора на 20 тысяч рублей. Кроме этого, возбуждено уголовное дело по статье "Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы".