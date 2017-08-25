Свердловский санаторий задолжал своим сотрудникам более двух миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.08.2017
В Новоуральске санаторий "Зеленый мыс" задолжал своим сотрудникам 2,2 миллиона рублей.
Руководство санатория полгода - с января по июнь 2017 года – не платила зарплату 34 сотрудникам, в итоге задолженность перед персоналом превысила два миллиона рублей. Это выяснилось во время прокурорской проверки.
По результатам проверочных мероприятий возбудили уголовное дело в отношении директора санатория. Суд оштрафовал директора на 20 тысяч рублей. Кроме этого, возбуждено уголовное дело по статье "Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы".
- Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за долга по зарплате в 5,9 миллиона рублей на картографической фабрике в Екатеринбурге. Предприятие не платило сотрудникам деньги с января 2016 года по июнь 2017-го.
- В июле екатеринбургская инвестиционная компания "Партнер" выплатила долг по зарплате более одного миллиона рублей. Также после вмешательства прокуратуры.
- Напомним, директора тагильского завода Дениса Кокорина отправили под домашний арест как фигуранта уголовного дела о многомиллионном долге по зарплате перед рабочими предприятия.
- В Алапаевске расследуется уголовное дело по факту задолженности по зарплате на металлургическом заводе.