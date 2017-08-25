В Екатеринбурге нашли родственников пенсионерки, потерявшей память

Женщину привезли в одну из городских больниц 23 августа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.08.2017
В Екатеринбурге волонтеры нашли родных Людмилы Тиуновой, которая потеряла память и была доставлена в больницу № 23. Об этом сообщила член поискового отряда "Лиза Алерт" Екатерина.
Один из волонтеров отряда проверил возможный адрес нахождения родственников и нашел родных Людмилы. 78-летнюю женщину привезли в ЦГБ № 23 23 августа. Пенсионерка говорила, что живет на улице Сортировочной, однако эта информация не подтвердилась. Женщина также говорила, что у нее есть дочь Ольга.
Пенсионерку доставили в отделение нейрохирургии на скорой, так как она нуждалась в медицинской помощи.
- 12 августа в Екатеринбурге пропала 59-летняя Наталья Девятых, которая состоит на учете в психиатрическом отделении. Пенсионерка носит очки, ее рост 155 сантиметров, худая, с длинными седыми волосами. Пропала на Эльмаше, последний раз ее видели выходящей из своего дома в поселке Калиновка.