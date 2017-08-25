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В Свердловской области продлили предупреждение о смоге и аномальной жаре

В Свердловской области продлили предупреждение о смоге и аномальной жаре
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Фото: архив НАШЕЙ
Похолодание наступит 27 августа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.08.2017

Свердловские синоптики продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности и аномальной жаре.
 
По данным Уральского гидрометцентра, условия, неблагоприятные для рассеивания вредных веществ в атмосфере, будут сохраняться минимум до 20.00 27 августа. На текущий момент метеостанции не отмечают задымленности приземного воздуха.
 
Кроме этого, 26 августа на территории всей Свердловской области ожидается аномальная жара со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов. Сегодня столбик термометра поднимется до плюс 28 градусов, в отдельных районах пройдут дожди и грозы. Небольшой дождь ожидается вечером в Екатеринбурге, где сегодня также потеплеет до плюс 28.
 
Температура воздуха начнет снижаться 27 августа, когда в регионе и Екатеринбурге начнутся дожди и грозы. 28 августа похолодает до плюс 23 градусов.
  • Также 26 августа в Свердловской области действует предупреждение о высокой степени пожарной опасности. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 26.08.2017, 10:24
Тэги: Погода
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