В Свердловской области пьяная мать посадила своего 14-летнего сына за руль машины

Женщина попросила ребенка довезти ее до дома.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.08.2017

В Каменске-Уральском сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился 14-летний подросток.

Наряд ДПС остановил Mitsubishi в пятом часу утра 25 августа на улице Каменская. За рулем сидел 14-летний ребенок, на пассажирском сиденье – его мать, которая была в нетрезвом состоянии. Мальчик рассказал сотрудникам ГИБДД, что в половине четвертого утра мать позвонила ему и попросила приехать за ней и забрать домой. Сама сесть за руль она не могла, так как была пьяна, поэтому подростку пришлось ехать самостоятельно.

– В связи с этим инспекторы ДПС на мать несовершеннолетнего водителя составили административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ – за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, – сообщили в областном управлении ГИБДД.

Также на мать составили административный материл за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Вместе с сыном ее пригласили на заседание коммисии по делам несовершеннолетних.