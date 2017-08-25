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В Свердловской области пьяная мать посадила своего 14-летнего сына за руль машины

В Свердловской области пьяная мать посадила своего 14-летнего сына за руль машины
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Женщина попросила ребенка довезти ее до дома.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.08.2017

В Каменске-Уральском сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился 14-летний подросток.
 
Наряд ДПС остановил Mitsubishi в пятом часу утра 25 августа на улице Каменская. За рулем сидел 14-летний ребенок, на пассажирском сиденье – его мать, которая была в нетрезвом состоянии. Мальчик рассказал сотрудникам ГИБДД, что в половине четвертого утра мать позвонила ему и попросила приехать за ней и забрать домой. Сама сесть за руль она не могла, так как была пьяна, поэтому подростку пришлось ехать самостоятельно. 
 В связи с этим инспекторы ДПС на мать несовершеннолетнего водителя составили административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ  за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку,  сообщили в областном управлении ГИБДД.
Также на мать составили административный материл за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Вместе с сыном ее пригласили на заседание коммисии по делам несовершеннолетних. 
  • Информацию об инциденте передали в местное управление образование и в школу, где учится подросток.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 26.08.2017, 12:26
Тэги: Дети, ГИБДД, Дороги
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