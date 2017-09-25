Администрация Екатеринбурга отказалась платить за освещение во дворах

Там посчитали, что это забота жильцов домов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

Во вторник, 26 сентября, в мэрии Екатеринбурга заявили, что освещение во дворах и на территориях многоквартирных домов должны оплачивать собственники жилья, а не город. – Согласно статье 36 ЖК РФ, собственникам помещений принадлежит имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный участок с элементами озеленения и благоустройства. Находящиеся на территории фонари должны быть подключены к общему освещению и должны эксплуатироваться соответствующим образом, – уточнил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимир Гейко.

Таким образом, фонари и лампы на территории, входящей в состав общего имущества в многоквартирном доме, также принадлежат жильцам. Их эксплуатацию и оплату электроэнергии должна обеспечивать управляющая организация.

При этом если фонари освещают общий тротуар или дорогу к детсаду или школе, то муниципалитет готов взять расходы на себя.

– На территории общего пользования образовательных учреждений и детских садов муниципалитет организует эти мероприятия, и все с УК решает мэрия, – ответил Гейко.

Заявление администрации Екатеринбурга прозвучало в ответ на позицию федерального Минстроя, из которой следует, что платить за работу фонарей в темных переулках города обязана мэрия из местного бюджета.

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