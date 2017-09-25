Ельцин Центр в Екатеринбурге рассчитался со своими миллиардными долгами

Теперь осталось выплатить проценты по кредиту.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

Ельцин Центр выплатил кредит в размере двух миллиардов рублей, который ему выдали из бюджета Свердловской области, сообщает ЕАН.

С долгами учреждение рассчиталось через 2 года после покупке площадей бизнес-центра "Демидов".

– Этот кредит был использован на реконструкцию и развитие Президентского центра. По согласованию с администрацией Свердловской области кредит продлевали 4 раза. Все средства на выплату были получены в результате работы и финансово-хозяйственной деятельности, — уточнили в самом Ельцин Центре.

Теперь Законодательное собрание региона 31 октября решит, каким образом Ельцин Центр будет выплачивать проценты по кредиту.