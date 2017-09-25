Ельцин Центр в Екатеринбурге рассчитался со своими миллиардными долгами

Теперь осталось выплатить проценты по кредиту.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017
Ельцин Центр выплатил кредит в размере двух миллиардов рублей, который ему выдали из бюджета Свердловской области, сообщает ЕАН.
С долгами учреждение рассчиталось через 2 года после покупке площадей бизнес-центра "Демидов".
– Этот кредит был использован на реконструкцию и развитие Президентского центра. По согласованию с администрацией Свердловской области кредит продлевали 4 раза. Все средства на выплату были получены в результате работы и финансово-хозяйственной деятельности, — уточнили в самом Ельцин Центре.
Теперь Законодательное собрание региона 31 октября решит, каким образом Ельцин Центр будет выплачивать проценты по кредиту.
- Кредит от Свердловской области Ельцин Центр получил в мае 2013 года. Два миллиарда рублей были выделены министерством финансов России Свердловской области специально для Президентского центра.
- Для обслуживания долга между фондом "Президентский центр Б. Н. Ельцина" и МУГИСО был заключен кредитный процентный договор.