«Это не колючая проволока!» В Екатеринбурге обсуждают выгул циркового медвежонка Васи на газоне

Не все рады мишке в центре города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

Во вторник на странице Владимира Охезина, пользователя соцсети "Фейсбук", появилось видео прогулки медведя на газоне у цирка. "По улицам слона водили", подписал пост его автор.

В комментариях к медвежьей прогулке пользователи высказывали разные мнения, хотя общий их тон был доброжелательный. Сам автор обратил внимание, что дерево на газоне обмотано колючей проволокой.

За комментариями НАША обратилась к официальному представителю екатеринбургского цирка Наталье Казанцевой. Часто ли животных выгуливают "посреди города"?

– Сразу поясню: это не колючая проволока! Это подсветка деревьев у цирка. У каждого в городе, по-моему, есть такая фотография! Там ведь несколько деревьев стоят в ряд, и все в этих проводах подсветки. Так что животные у нас не гуляют рядом с колючей проволокой. А где гуляют? Там где травушка-муравушка, как видите. Но вообще мы за этим следим и все животные совершают положенный им моцион.

– За комментариями к нам никто не обращался, – продолжает Наталья. – А мы бы рассказали с удовольствием и ответили на все вопросы. На фото - ассистент дрессировщика Юрия Александрова прогуливается с медвежонком Васей. Вася родился этой весной, он еще маленький. Он участвует в программе продюсерского центра Братьев Запашных "Снежная королева".

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