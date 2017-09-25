«Это не колючая проволока!» В Екатеринбурге обсуждают выгул циркового медвежонка Васи на газоне

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017
Во вторник на странице Владимира Охезина, пользователя соцсети "Фейсбук", появилось видео прогулки медведя на газоне у цирка. "По улицам слона водили", подписал пост его автор.
В комментариях к медвежьей прогулке пользователи высказывали разные мнения, хотя общий их тон был доброжелательный. Сам автор обратил внимание, что дерево на газоне обмотано колючей проволокой.
За комментариями НАША обратилась к официальному представителю екатеринбургского цирка Наталье Казанцевой. Часто ли животных выгуливают "посреди города"?
– Сразу поясню: это не колючая проволока! Это подсветка деревьев у цирка. У каждого в городе, по-моему, есть такая фотография! Там ведь несколько деревьев стоят в ряд, и все в этих проводах подсветки. Так что животные у нас не гуляют рядом с колючей проволокой. А где гуляют? Там где травушка-муравушка, как видите. Но вообще мы за этим следим и все животные совершают положенный им моцион.
– За комментариями к нам никто не обращался, – продолжает Наталья. – А мы бы рассказали с удовольствием и ответили на все вопросы. На фото - ассистент дрессировщика Юрия Александрова прогуливается с медвежонком Васей. Вася родился этой весной, он еще маленький. Он участвует в программе продюсерского центра Братьев Запашных "Снежная королева".
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