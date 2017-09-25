Инспекторы FIFA прилетят на Урал и проверят «Екатеринбург Арену»

Визит комиссии состоится завтра, 27 сентября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017
Уже завтра, 27 сентября, комиссия FIFA начнет очередную проверку стадионов, которые летом примут ЧМ-2018 в России. Первым городом на маршруте инспекторов предстоит стать Екатеринбургу.
Специалисты FIFA посмотрят, на каком этапе идет строительство "Екатеринбург Арены", а также всей прилегающей к ней территории и временной инфраструктуры, пишут "Известия". Также инспекторы FIFA планируют получить общую информацию о готовности городов-организаторов к проведению турнира.
- В начале сентября с инспекцией "Екатеринбург Арены" приезжал вице-премьер Виталий Мутко.
- Дальше на маршруте делегации FIFA Самара, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград. Завершится путешествие инспекции 5 октября на московском стадионе "Лужники".
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!