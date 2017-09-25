Историю «запретной любви» знаменитого писателя расскажут в Екатеринбурге 30 сентября

Мамин-Сибиряк и Мария Алексеева были в центре городского скандала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

В субботу, 30 сентября, музей "Литературная жизнь Урала XIX века" в Екатеринбурге проведет уникальную экскурсию по дому-музею, в котором жила первая жена Мамина-Сибиряка Мария Алексеева, сообщила НАШЕЙ Марина Кряжевских, заведующая музеем.

– Это не выставка в привычном всем понимании, это экскурсия по нашей экспозиции, – комментирует Марина Кряжевских. – Если группа соберется, мы ее проведем. Идет месячник пенсионеров, поэтому они могут пройти бесплатно, остальные наши гости - по билетам. По Мамину-Сибиряку у нас постоянная экспозиция, гости смотрят гостиную и столовую писателя. И там мы проводим разные экскурсии, встречи.

– Один из таких тематических рассказов посвящен его жене, – продолжает Марина Кряжевских. – Есть экскурсия от первого лица, где мы используем ее реальное интервью, а есть экскурсии, где мы просто рассказываем об этой "запретной любви" и что это была за история.

По словам сотрудников музея, горожане с интересом изучают личные вещи писателя, его коллекцию оружия, например. Особого внимания удостаиваются настоящий самурайский меч из Японии и портрет графа Толстого, созданный из …букв. На самом портрете уместилась 13-я глава "Крейцеровой сонаты" Толстого.

Начало программы 30 сентября в 12 часов. Стоимость билетов: 300 рублей взрослый, 200 рублей льготный, пенсионеры бесплатно. Телефон музея 371-22-81.

Мария Алексеева была гражданской женой писателя. Поступок женщины вызвал целую бурю страстей в заводском "бомонде" и был всеми единодушно осужден.

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