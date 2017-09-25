Из-за ЧМ-2018 в Екатеринбурге перенесут школьные выпускные

Проведение праздников возможно лишь после того, как пройдут все четыре матча.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

Начальник департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева рассказала о переносе выпускных в школах из-за проведения в городе матчей чемпионата мира по футболу.

Все праздничные мероприятия сдвинут на срок от 3 до 7 дней, чтобы они прошли после четвертой игры, последней, на "Екатеринбург Арене".

– Есть предварительный график итоговой аттестации в 9-х классах. Практика показывает, что нам необходимо несколько отодвигать сроки выпускных в связи с тем, что проверка занимает достаточное время. Последний матч у нас 27 июня, последний экзамен – 21 или 22 июня, в резервные дни. 29 июня мы уже можем планировать один из выпускных вечеров –, цитирует Сибирцеву Znak.com.

На сегодняшний день планируется проводить школьные выпускные с 28 июня по 2 июля 2018 года.

Напомним, что из-за ЧМ-2018 в УрФУ отменят традиционный выпускной.

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