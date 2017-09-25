Избирком Свердловской области заплатит штраф за то, что на выборах использовался герб России

Блогер Василий Рыбаков усмотрел в этом нарушение законодательства.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

Свердловский избирком заплатит штраф за использование герба РФ на выборах, сообщает блогер Василий Рыбаков на своей странице в "Живом Журнале".

Блогер тщательно следил за всеми нарушениями во время выборов губернатора и фиксировал отклонения. По его мнению, на урнах для голосования должен быть размещен герб избирательной комиссии. В федеральном законе "О гербе РФ" прописаны ситуации, когда уместно использование изображения российского герба. Урны для голосования в этот перечень не входят.

По предоставленным материалам пройдет проверка, по итогам которой будут приняты решения.

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