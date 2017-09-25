Мэрия Екатеринбурга заплатит миллион рублей тому, кто уберет «поющий» фонтан на Плотинке

Подрядчику придется вычистить его от грязи и позаботится о его хранении до весны.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017
В преддверии зимнего периода на плотинке Екатеринбурга демонтируют "поющий" фонтан, располагающийся в Городском пруду.
Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок. Начальная цена работ составляет 1,1 миллиона рублей.
Согласно документам, подрядчику предстоит произвести работу как на воде, так и на суше. Необходимо отсоединить кабели насосов, демонтировать пневмосистемы на воде, произвести разжгутовку кабелей.
Также исполнитель должен вычистить из фонтана грязь и организовать его хранение в зимний период.
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Заявки на участие в аукционе принимаются до 4 октября, победителя выберут 9 октября.
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