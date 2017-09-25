На перекрестке Машиностроителей – Донбасская трамвай съехал с рельсов

Происшествие зафиксировали на остановке "Улица Лукиных".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017
В Екатеринбурге трамвай на перекрестке Машиностроителей – Донбасская съехал с рельсов, сообщает портал E1.RU.
По словам очевидцев, причина происшествия – в действиях водителя, который набрал высокую скорость и не вписался в поворот. Из-за этого вагоны не ходят здесь уже полтора часа.
– Это произошло на остановке "Улица Лукиных", на трамвайном узле. Движение на этом участке пока не восстановлено.
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