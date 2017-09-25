На выставке в Екатеринбурге впервые представят уникальные кристаллы рубина из Арктики

Посетители также увидят васильково-серые сапфиры, найденные в Вишневых и Ильменских горах на Южном Урале.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

В Уральском геологическом музее представят редкие кристаллы рубина, обнаруженные на территории месторождения Рай-Из в Арктике.

Посетители выставки увидят образцы рубинов и сапфиров, среди которых присутствует крупнейший уральский кристалл красного минерала корунда "Рубиновая роза" и кусок руды с многочисленными кристаллами рубина в виде звезд с шестью лучами. Они были найдены на склоне Рубинового ручья на Полярном Урале, сообщили в пресс-службе Уральского государственного горного университета.

По твердости корунд уступает лишь алмазу. Кроме него, на выставке будут представлены уральские сапфиры – васильково-серые кристаллы, найденные в Вишневых и Ильменских горах.