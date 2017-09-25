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На выставке в Екатеринбурге впервые представят уникальные кристаллы рубина из Арктики

На выставке в Екатеринбурге впервые представят уникальные кристаллы рубина из Арктики
16+
Фото: vk.com/uralgeomuseum
Посетители также увидят васильково-серые сапфиры, найденные в Вишневых и Ильменских горах на Южном Урале.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

В Уральском геологическом музее представят редкие кристаллы рубина, обнаруженные на территории месторождения Рай-Из в Арктике. 
 
Посетители выставки увидят образцы рубинов и сапфиров, среди которых присутствует крупнейший уральский кристалл красного минерала корунда "Рубиновая роза" и кусок руды с многочисленными кристаллами рубина в виде звезд с шестью лучами. Они были найдены на склоне Рубинового ручья на Полярном Урале, сообщили в пресс-службе Уральского государственного горного университета. 
 
 
По твердости корунд уступает лишь алмазу. Кроме него, на выставке будут представлены уральские сапфиры – васильково-серые кристаллы, найденные в Вишневых и Ильменских горах.
  • Напомним, в этом году Уральский геологический музей отмечает 80-летний юбилей. Он был открыт в 1937 году после проведения геологического конгресса, который собрал тысячу ученых из 40 государств. 
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Маша Шмурыгина, 26.09.2017, 15:34
Тэги: Выставки
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