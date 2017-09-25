Орджорулит: екатеринбуржец девять лет собирал подборку необычных фото Уралмаша и Эльмаша

Всего в коллекции Александра больше 400 фотографий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

Александр Евтушенко из Екатеринурга на своей странице в Facebook опубликовал серию необычных фотографий, посвященных Орджоникидзевскому району. Подборку он озаглавил хэштегами #орджорулит и #безфотошопа.

Александр работает главным редактором портала, посвященного Уралмашу и Эльмашу. Так и появилось его увлечение.

– По роду деятельности я отслеживаю все новости по Орджо району уже с 2008 года, когда мне попадались забавные фото я собирал их в коллекцию, так она у меня и появилась, – рассказал Александр в разговоре с НАШЕЙ.

Мужчина признался, что Орджоникидзевский – его любимый район города.

– Патриотом района я, конечно, являюсь, горжусь тем, что здесь живу, потому и пишу о нем.

Всего в коллекции Александра больше 400 фотографий, посвященных Уралмашу и Эльмашу, которых хватит еще на несколько подобных подборок.

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