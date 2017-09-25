В Екатеринбурге перенесли открытие проспекта Ленина

Рабочие не успевают доделать тротуары.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017
Проспект Ленина откроют на день позже запланированного. Об этом рассказали в администрации Екатеринбурга. При этом основной объем ремонтных работ на проезжей части проспекта Ленина уже выполнен.
Неделю назад замглавы администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов обещал, что проезд будет открыт 1 октября. Но пока, по данным мэрии, работы задерживаются.
– Движение планируется запустить с 2 октября. Оставшиеся виды работ будут выполнены параллельно, не останавливая движение. Готовность тротуаров на сегодняшний день составляет 91%. Чтобы завершить ремонт раньше намеченного срока и снизить уровень неудобств, службы будут трудиться в том числе и ночью. Компания-подрядчик работает с опережением графика, – уточнили в администрации Екатеринбурга.
- Открытие движения заметно улучшит транспортную ситуацию в связи с ограничением движения на Макаровском мосту.
- Напомним, что с 20 сентября по мосту перекрыли движение трамваев. С 7 октября мост будет перекрыт полностью. А с 23 октября на "работающей" части для трамваев организуют реверсивное движение.