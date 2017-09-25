Свердловчане увидят два звездопада в октябре

Метеоры будут видны невооруженным глазом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

Жители Свердловской области смогут наблюдать звездный дождь в начале и конце октября.

Сразу два метеорных потока коснутся Земли 8 и 9 октября. Невооруженным глазом будут видны метеоры из потока Дракониды, которые лучше всего наблюдать вечером 8 октября в районе Полярной звезды, сообщает "Российская газета". К сожалению, насладиться зрелищем в полной мере не позволит Луна.

В конце октября над Средним Уралом прольется еще один звездный дождь – будут видны метеоры из потока Ориониды. Наблюдать их можно 21 и 22 октября, желательно вдали от огней городов.

Кроме звездопадов, уральцы могут увидеть Международную космическую станцию. Она будет заметна вечером 10 октября над горизонтом. МКС летит с запада на восток и на непродолжительное время становится ярче других небесных объектов.

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