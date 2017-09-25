«Азур Эйр» на семь часов задерживает рейс из Екатеринбурга в Китай

Самолет должен был вылететь в 05.30.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017
Авиакомпания "Азур Эйр" на 7 часов задерживает рейс Екатеринбург – Санья.
Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет должен был вылететь в Китай в половине шестого утра 26 сентября, однако рейс перенесли на 12.30. Сейчас идет подготовка рейса.
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14 сентября "Азур Эйр" на 12 часов задержала рейс Екатеринбург – Анталья и на 8 часов – рейс в Даламан.
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Минтранс РФ планирует ужесточить контроль за выполнением международных чартеров. В случае массовых задержек рейсов Росавиация будет запрещать перевозчику совершать международные чартерные перелеты, кроме этого, авиакомпания может лишиться допуска на осуществление чартеров за рубеж. Ранее сообщалось, что российские авиакомпании задолжали своим пассажирам 6,6 миллиона евро за задержку и отмену рейсов. Больше всех пассажирам должны "Уральские авиалинии".
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