В Екатеринбурге должник сбил на машине человека, пытаясь скрыться от приставов

В итоге иномарку все равно увезли на эвакуаторе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

Судебные приставы Орджоникидзевского района Екатеринбурга с большим трудом конфисковали машину у местного должника. Мужчина задолжал около 110 тысяч рублей по договору займа, после чего суд вынес решение об аресте его автомобиля Nissan Almera.

– Должник воспрепятствовал деятельности судебного пристава, отказался покидать автомобиль и подписывать документы. В связи с этим судебным приставом был вызван наряд полиции, – сообщает пресс-служба ФССП.

До приезда наряда водитель попытался скрыться и совершил наезд на родственника взыскателя.

Полицейским пришлось применить силу для того, чтобы должник и женщина, представившаяся его представителем, не мешали аресту автомобиля.

В итоге иномарку погрузили на эвакуатор и увезли на штрафстоянку.

В тот же день на счет взыскателя поступили 80 тысяч рублей.

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