В Екатеринбурге на полтора месяца закроют улицу Цвиллинга

Транспорт пустят по близлежащим дорогам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

В Екатеринбурге до 15 ноября перекроют участок улицы Цвиллинга, сообщили в городской администрации.

Компания "Бруно" перекроет движение транспорта на Цвиллинга от дома № 53 до дома № 38 на улице Машинной. На этом участке с 1 октября по 15 ноября будет идти строительство сетей инженерного и технического обеспечения.

Транспорт пустят по улицам Циколковского, Белинского, дублеру улицы Машинной и переулку Переходному.

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, 26.09.2017, 10:52

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 26.09.2017, 10:52Тэги: Дороги Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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