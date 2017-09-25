В Екатеринбурге на полтора месяца закроют улицу Цвиллинга

Транспорт пустят по близлежащим дорогам.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017
В Екатеринбурге до 15 ноября перекроют участок улицы Цвиллинга, сообщили в городской администрации.
Компания "Бруно" перекроет движение транспорта на Цвиллинга от дома № 53 до дома № 38 на улице Машинной. На этом участке с 1 октября по 15 ноября будет идти строительство сетей инженерного и технического обеспечения.
Транспорт пустят по улицам Циколковского, Белинского, дублеру улицы Машинной и переулку Переходному.
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С 28 сентября по 1 ноября будет закрыто движение на трассе М-5 под Екатеринбургом. Также в Екатеринбурге до 23 октября закрыто движение трамваев по Макаровскому мосту.
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